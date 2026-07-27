Kaynak: Haber Merkezi

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde AKP'li Melih Gökçek hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 23 ön inceleme raporu hazırlandığını belgesiyle duyurdu.

Bunca inceleme raporuna rağmen hiçbirinin davaya dönüşmediğini ve Gökçek’in bir gün bile ceza almadığını belirten CHP’li Öztürkmen, Mansur Yavaş'ın yargıya sunduğu Gökçek hakkındaki 97 dosyanın da hiçbirinin soruşturmaya dönüşmediğini ifade etti.

CHP'li Hasan Öztürkmen şu ifadeleri kullandı:

“Hakkındaki sayısız inceleme raporu ve suç duyurusuna rağmen hakim karşısına çıkartılmayan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hâlâ topluma “ahlak” dersi vermektedir.

Geçen aylarda TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi vererek, 2000-2026 yılları arasındaki 26 yıllık dönemde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları hakkında kaç inceleme raporu hazırlandığını, bu raporlar doğrultusunda kaç soruşturma açıldığını sormuştum. Soru önergeme İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den eksik de olsa yanıt geldi.

Sayın Çiftçi yanıtında şu bilgileri paylaştı:

“(...) 2000-2026 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları hakkında 4483 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde toplam 44 ön incelemenin mevcut olduğu, bu ön incelemeler neticesinde Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih GÖKÇEK hakkında 23 ön inceleme raporunun düzenlendiği ve raporların gereği için ilgili mercilere intikal ettirildiği anlaşılmıştır.”

Milyonlarca liralık kamu zararına neden olan Ankapark vakası başta olmak üzere, belediyedeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına ilişkin 23 inceleme raporu hazırlanmasına rağmen Melih Gökçek tek bir ceza almadı. Üstelik sadece müfettişlerce hazırlanan raporlar değil. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve gelmesinin ardından Gökçek hakkında savcılıklara 97 dosya verdi. "Görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal" suçlamasıyla yapılan bu şikâyetler de sonuçsuz kaldı. Kimi dosyalar savcılıklarda takipsizlik kararlarıyla kapatılırken, kimileriyle ilgili dönemin İçişleri Bakanlarınca soruşturma izni dahi verilmedi."

GÖKÇEK’İN KAYIP ROBOTU

Bir örnek daha hatırlatmak isterim. Geçen yıl belgesiyle açıklamıştım... Melih Gökçek'in başkanlığı döneminde belediye kasasından kendi robotunu yaptırdığını duyurmuştum. Gökçek taklit edilerek yaptırılan ve konuşan robota 2014’ün aralık ayında KDV hariç 127 bin lira, o günkü kur ile 87 bin 500 dolar ödendiğini faturasıyla ortaya koymuştum. Robotun bugünkü güncel değeri tam 4 milyon 130 bin lira. Ancak bu robot 12 yıldır kayıp! Robotun akıbetinin ne olduğu, Gökçek'in evine mi götürdüğü yoksa beğenmeyip çöpe mi attırdığı belli değil. Yani Gökçek'in robot hevesi için belediye kasasından 4 milyon 130 bin lira çöpe atıldı ve hesabı sorulmadı!

23 DOSYA NASIL SÜMEN ALTI EDİLDİ

Parti ayrımı yapılmadan nerede yanlış bir iş varsa üzerine gidilmelidir. Ancak yolsuzluğa batmış AKP'li belediyeler ve başkanları korunurken, onların kapısından dahi geçilmezken sadece CHP'li belediyelere çullanılması, yargı tarafsızlığının geldiği noktayı göstermektedir. Melih Gökçek'i hesaba çekmeyen kimse “yolsuzlukla mücadele ediyoruz” diyemez. Tarafsız yargıdan bahsedenler şunun yanıtı vermelidir: Melih Gökçek hakkındaki 23 inceleme raporu nasıl sümen altı edildi?"