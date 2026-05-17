CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik "Halkın Gündemi Buluşmaları"nda konuştu. Çelik, uyuşturucuyla mücadelenin ülkenin en yakıcı sorunlarından bir tanesi olduğunu dile getirdi.

Çelik konuşmasında "Bağcılarda Güngören'de Esenler'de sokaklarda dolaştığımız zaman aileler bize bir cümleyi sıklıkla tekrar ediyorlar. "Çocuklarımız için endişeliyiz." İnsanlar uyuşturucu meselesini çoktandır kendilerine uzak bir güvenlik sorunu olarak

görmüyorlar. Kendi sokaklarında, okul önlerinde, apartmanlarında, evlerinin içerisinde yaşanan bir kriz olarak görüyorlar uyuşturucu sorununu...

Uyuşturucu sadece belli çevrelerin değil, çok farklı yaş gruplarının gündelik bir gerçeği haline geldi. 10 12 yaşındaki çocuklar ne yazık ki maddeye erişebiliyor" dedi.

'BAĞIMLILIK YAPICI İLAÇLAR ARANIYOR'

"Eczanelerde eczacılar bağımlılık yapıcı ilaç arayışıyla kendilerine gelenlerin sayısındaki artışı dile getiriliyor." diyen Çelik,

"Toplumumuz bu durumu haklı olarak sadece "kötü arkadaş çevresi" veya bireysel bir tercih olarak görmüyor. Bu krizin arkasındaki temel sebepler; yoksulluk, çeteleşme, güvencesiz emek, suç ekonomisi ve devletin denetim kapasitesinin yetersizliği ne yazık ki uyuşturucu kullanımının en önemli etkenleri arasında...

Kötümser araştırmalar Türkiye'de 10 milyona yakın insanın uyuşturucu kullandığını söylüyor. Sadece 400.000 insan uyuşturucu kullanımı ya da ticareti nedeniyle adli işlem görmüş durumda. Bu veriler tablonun ne kadar içler acısı olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

'BEDELİNİ GENÇLER ÖDÜYOR'

2025 verilerine göre ve bu veriler Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Şubenin verileri yakalanan metamfetamin miktarında %54'lük bir artış olduğunu söyleyen Çelik şunları dile getirdi: "Yasa dışı üretilen sentetik ecza miktarında %227'lik bir artış var. Türkiye bugün uyuşturucu trafiğinde hem transit hem de hedef ülke haline gelmiş durumda. Ne yazık ki uyuşturucu artık sınır kapılarında duran bir mesele değil. Semtlere, gençlerin hayatlarına, mahallelerin gündelik gerçekliğine kadar girmiş durumda. Bu tablonun karşısında peki mücadele nasıl yürütülüyor Türkiye'de? Büyük ölçüde operasyon sayılarıyla, yakalama haberleriyle süreç yürütülüyor. Bunlar gerçek ama yeterli değil. Çünkü finans zinciri kara para aklanıyorsa, uluslararası bağlantılar kırılmıyorsa sokaktaki operasyon yalnızca bir istatistikten ibaret kalıyor. Hatta uyuşturucuyla mücadeleyi son dönemlerde sadece şarkıcılara, ünlülere, fenomenlere yönelik yürütülmesini Türkiye takip ediyor. Oysa uyuşturucuyla samimi mücadele vermek isteyen bir ülke mesela varlık barışı adı altında bir süreç yürütmez, yürütemez. Varlık barışı adı altında kara paranın uyuşturucudan elde edilmiş paranın Türkiye'ye girişi ile ilgili yapılan adımlar ne yazık ki uyuşturucuyla mücadele konusunda çok olumsuz bir tabloyu ortaya çıkartıyor ve bunun bedelini günün sonunda aileler ödüyor, gençler ödüyor. İnsanların en büyük kaygılarından bir tanesi de bu uyuşturucu. Artık engellenemez, önlenemez bir sorun haline geldiğine dair bir umutsuzluk var toplumda. Yani ailelerde özellikle bu umutsuzluk var."



