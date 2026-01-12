CHP milletvekillerinin, asgari ücretin 39 bin liraya yükseltilmesi ve en düşük emekli aylığının da bu düzeye çıkarılması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda başlattığı “Meclis’i terk etmeme” eylemi dördüncü gününe girdi.

Eyleme katılan isimlerden Suat Özçağdaş, nöbet tutan milletvekilleriyle birlikte Genel Kurul’da çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak iktidara çağrıda bulundu. Özçağdaş, emeklilerin yıllar içinde hak kaybına uğradığını belirterek, mevcut ekonomik koşulların milyonlarca emekliyi yoksulluğa ittiğini söyledi.

“Emekliler bu ülkeye en verimli çağlarında hizmet etmiş, saygıyı hak eden yurttaşlarımızdır” diyen Özçağdaş, emeklilerin asgari ücretin altında bir gelirle yaşamaya zorlanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. 2002 yılında emekli maaşlarının asgari ücretin 1,5 katı seviyesinde olduğunu hatırlatan Özçağdaş, bugün gelinen noktada en düşük emekli aylığının en az asgari ücret düzeyine çıkarılmasının zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

CHP olarak mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Özçağdaş, yalnızca en düşük maaşların değil, tüm emekli aylıklarının belirlenecek katsayılar çerçevesinde adil şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Özçağdaş, “Emeklilerin sesi olmaya devam edeceğiz. Birlikte direnecek, birlikte kazanacağız” mesajını verdi.