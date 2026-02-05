Rize / İlyas Gür / Yeniçağ



CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara ve Rize’de yıllardır tamamlanamayan yatırımlara sert sözlerle tepki gösterdi. Emekliler için “kaynak yok” denilmesini eleştiren Ocaklı, kamunun kaynaklarının yanlış ve hesapsız harcandığını savundu.



Rize’de yaklaşık 270 bin seçmen bulunduğunu, bunun 115 bininin emekli olduğunu belirten Ocaklı, emeklilerin yıllarca prim ödeyerek hak ettikleri yaşam koşullarına kavuşamadığını söyledi. Ocaklı, “Bu insanlar 7 bin 200 prim günü boyunca ödedikleri parayı bankaya yatırsalardı, bugün ana paraları dururken aylık yaklaşık 60 bin lira gelir elde edeceklerdi. Şu anda ortalama 20 bin lira maaş alıyorlar. Yani emeklilerimizin cebindeki 40 bin lirayı bu iktidar çalmıştır” dedi.



Son iki yılda yalnızca Rize Şehir Hastanesi’nin dolgu işleri için 1 milyar lira harcandığını hatırlatan Ocaklı, bu paranın emeklilere verilmesi gereken kaynaklardan kesildiğini ileri sürdü. Emeklilere 10 bin lira seyyanen zam verilmesi halinde yıllık maliyetin 13 milyar lira olacağını vurgulayan Ocaklı, “Kaynak var ama emekliye yok” ifadelerini kullandı.



11 YILDA 11 KİLOMETRE YOL BİTMEDİ



Rize’deki altyapı yatırımlarını da eleştiren Ocaklı, Derepazarı–Kendirli yolu projesinin yıllardır tamamlanamadığını söyledi. Toplam uzunluğu 11,5 kilometre olan yolun 11 yılda bitirilemediğini belirten Ocaklı, her gelen bakanın projeyi tamamlayacağı sözünü verdiğini ancak yolun bitiş tarihinin 2029’a kaldığını ifade etti.



ÇAY ÜRETİCİSİNİN PARASI BAŞKA ALANLARA HARCANIYOR



ÇAYKUR üzerinden yapılan harcamalara da dikkat çeken Ocaklı, yaş çay taban fiyatının açıklanma sürecinin bile iktidarın geldiği noktayı gösterdiğini söyledi. Bir dönem Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan fiyatların artık sosyal medya üzerinden duyurulduğunu ifade eden Ocaklı, “25 kilogram çay fiyatını açıklamaya utanıyorlar” dedi.



ÇAYKUR’un zarar etmediğini, siyasi tercihlerle zarar ettirilir hale getirildiğini savunan Ocaklı, kurumun spor kulübü finansmanına zorlandığını söyledi. ÇAYKUR Rizespor’a yılda yaklaşık 90 milyon lira aktarıldığını belirten Ocaklı, “Bu ÇAYKUR’un görevi değil, Spor Bakanlığı’nın görevidir. Üreticinin oluşturduğu ÇAYKUR neden spor kulübünü finanse etmek zorunda bırakılıyor?” diye konuştu.

Bu yıl ÇAYKUR’a ayrılan kaynağın 99 milyon 200 bin lira olduğunu hatırlatan Ocaklı, reklam ve spor harcamalarının neredeyse bu bütçeye eşit olduğunu belirterek, “Üreticinin hakkı olan paralar ilgisiz yerlere saçılıyor. ÇAYKUR bu yükün altından nasıl kalkacak?” ifadelerini kullandı.