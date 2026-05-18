Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, partisinin Kuvayı Milliye Meydanı'nda düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde ANKA Haber Ajansı'na gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"BİZ İKTİDAR PARTİSİYİZ"

Partisine yönelik çeşitli iddialarla karalama çalışmaları yapıldığını belirten Yontar, bu durumun kendilerini daha da güçlendirdiğini ifade etti. Erken seçim talebini yineleyen Tekirdağ Milletvekili, şu ifadeleri kullandı:

"Partimizi her gün farklı suçlarla, farklı ithamlarla küçültmeye, daha da ağır ithamlarla yok etmeye çalışıyorlar. Ama onlar söyledikçe biz daha da güçlendiğimizi hissediyoruz ve biz genel başkanımızla beraber iktidara talibiz. Sandığı önümüze istiyoruz. Erken seçime talibiz ve iktidar partisiyiz."

"103 YILLIK CHP ASLA PARÇALANAMAZ"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü geçmişine dikkat çeken Nurten Yontar, tüm suçlamalara karşı partinin birlik içinde kalacağını vurguladı. Süreçten güçlenerek çıkacaklarını belirten Yontar, "Ne yaparlarsa yapsınlar, ne ile suçlarlarsa suçlasınlar, 103 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'ni asla parçalayamazlar. Bizim gerçekten daha da güçlenerek bu süreçten çıkacağımıza inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.