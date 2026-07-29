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Nermin Yıldırım Kara, TBMM'de taşımacılık sektöründeki navlun fiyat uygulamasında düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi. Kara'nın konuşması şöyle:

Hatay'da ve ülkemizde karayolu taşımacılığı sektöründe serbest piyasada kimi durumlarda öngörülemeyen fiyat artışları veya başka sebeplerden dolayı maliyetler karşılanamıyor.

Bunun yanı sıra akaryakıt, tamir, sigorta gibi zorunlu giderler bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor.

Bu da taşımacılık sektöründe bölgesel bir fiyatlamanın yapılmasını zorunlu kılıyor.

Özellikle bireysel nakliyeciler ve topluca nakliye işlemi yapanlar için bir taban navlun fiyatı uygulaması mutlaka geliştirilmelidir.

Taban navlun fiyatının altında taşıma yaptıran nakliye şirketleri yaptırım ve müeyyideler ile mutlaka kontrol altına alınmalıdır.

Yine nakliye sektöründe kayıt dışı ve vergi kaybına sebep olacak faturasız işlem yapan işletmeler de mutlaka denetlenmelidir ve bunlarla ilgili mutlaka mekanizmalar çalıştırılmalıdır."