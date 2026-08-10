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Kaynak: Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu kürsüsünden Hatay halkının ve esnafının sesi olan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, deprem sonrası yaşanan yıkımın boyutlarını ve esnafın süreç boyunca karşılaştığı bürokratik engelleri vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Ticaret Bakanı’na doğrudan seslenen Kara, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanına, Ticaret Bakanına, Hatay halkı adına sesleniyorum: Depremde iş yerlerimiz yerle bir oldu, demirbaşlarımız, makine teçhizatları yok oldu. Üstüne üstlük biz bunlar için tutanaklar tuttuk ve belgeledik. Hâlâ iş yerlerinin teslim süreci çok yavaş ilerliyor."

"KOSGEB DESTEKLERİ HİBEYE DÖNÜŞMELİ"

Verilen destek sözlerinin tutulmadığını ve esnafa sunulan kredilerin geri ödeme süreçlerinin başladığını belirten Kara, bölgedeki ticari hayatın durma noktasına geldiğine dikkat çekti. KOSGEB kredilerinin geri ödemelerinin esnafı zor durumda bıraktığını ifade eden Kara:

"KOSGEB kredileri hibe olacaktı ancak krediye döndü. Şimdi bunların geri ödemesini istiyorsunuz. Esnaf, Bağ-Kur'unu bile ödeyemez hale gelmiş, siftah dahi yapamıyor, faizin altında ezilmiş durumda." dedi.

SEL FELAKETİNİN ZARARLARI HENÜZ TAZMİN EDİLMEDİ

Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken bölgede meydana gelen doğa olaylarının esnafı tekrar mağdur ettiğini hatırlatan Yıldırım Kara; Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde yaşanan sel felaketine değindi:

"Antakya'da, Defne'de, Samandağ'da esnafların daha geçtiğimiz ayda yaşanan sel felaketinde zararları dahi doğru düzgün tazmin edilemedi."

"ÇARŞI PROJELERİNİ BİR AN ÖNCE BİTİRİN"

Hatay'da ticaretin yeniden canlanabilmesi için yapımı devam eden sanayi ve çarşı alanlarının bir an önce tamamlanması gerektiğini vurgulayan CHP’li vekil, hükümete ve yetkili bakanlıklara şu soruları yönelterek konuşmasını tamamladı:

"Antakya'da Küçük Sanayi Sitesi, Meydan Çarşısı, Ayakkabıcılar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı'nı bir an önce bitirin, esnafın mağduriyetini giderin. Daha neyi bekliyorsunuz? Size buradan soruyorum."