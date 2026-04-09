İddiaya göre olay, 23 Mart 2026’da İstanbul’da bir restoranda meydana geldi.

CHP'li Bodrum Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman’ın bulunduğu masada başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek gerilimi artırdı.

Restoranda garsonla yaşanan anlaşmazlığın büyümesi üzerine işletme sahibinin de tartışmaya dahil olduğu iddia edildi. Taraflar arasındaki gerginliğin artmasıyla ortamda tansiyon yükseldi.

İddiaya göre Ataman’ın tartışma sırasında “Ben belediye başkan yardımcısıyım” şeklindeki ifadeyi kullanması, ortamda gerilimin daha da artmasına neden oldu.

Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine mekan çalışanlarının olaya müdahil olması ile Ataman darbedilerek mekandan çıkarıldı. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.