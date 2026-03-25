CHP'li Murat Emir, mal varlığını paylaştığı sosyal medya paylaşımında "İlgi duyan herkese ofisimde açık olan E-Devlet'imden 'filtreleme cambazlığına düşmeden' tüm mal varlığımı gösterebilirim." dedi.

Murat Emir'in mal varlığı paylaşımında kullandığı ifadeler şöyle:

Mal varlığım hakkındaki iddia ve iftiralara gelince,

Yedi yıldır uluslararası bir bankada yatırım bankacısı olarak çalışan oğlumun, yurt dışında herhangi bir hesabı olmadığı gibi herhangi bir gayrimenkulü de yoktur.

Tapuda adıma kayıtlı toplam 14 taşınmaz bulunmaktadır.

Bunlardan üçü konut, biri dubleks meskendir.

Ayrıca Antalya’da 2004 yılında aldığım ve emekli annem ile babamın kullandığı mütevazı dubleks meskenimiz mevcuttur. Bulunduğumuz sitenin sosyal tesisi (market ve lokal olduğu iddia edilen) ve havuzunda sitede oturan onlarca kişiyle birlikte hakkımız olduğu için sistemde üç ayrı tapu gibi görünmektedir. Sitede hak sahibi olan herkesin sisteminde bu durum görülmektedir.

Ankara sınırları içerisinde bulunan ve toplam yedi ayrı tapu olarak görünen arsalardan, aynı parselde bulunan dört tanesi 2018 yılında edinilmiş olup, toplam büyüklüğü 567 metrekaredir. Aynı şekilde Mamak’ta aynı parselde üç tapu olarak görünen arsanın da toplam büyüklüğü 272 metrekare olup; bunun asıl arsaya ait olan kısmı 172 metrekaredir ve kalan miktar maddi değeri olmayan terkin alanlarından ibarettir.

Sonuç olarak yedi tapuda görünen ve "Ankara’nın emiri olmuş" diyecek kadar abarttıkları yer, toplam 840 metrekarelik arsadır. Bilenler için, bu arsaların iddia edilenin yüzde biri kadar bile değerli olmadığı aşikârdır.

Bu açıklamanın, trolleri ve vicdanını başkalarına teslim etmiş olanları tatmin etmeyeceğini biliyorum.

İftira atanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ve hukuk davası açacağımızı da belirtmek isterim.

Ben buradayım. Alnım açık, yüzüm ak.

Unutmayın ki mert dayanır, namert kaçar...