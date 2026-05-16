CHP’nin 81 ilde başlattığı saha çalışmaları kapsamında Kırşehir’de temaslarda bulunan Gürer, üreticiler, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada Türkiye’nin ağır bir ekonomik ve sosyal buhran sürecinden geçtiğini söyledi.

“ÇİFTÇİ BORÇ BATAĞINDA”

Tarım sektöründeki sorunların derinleştiğini vurgulayan Gürer, çiftçilerin bankalara ve finans kuruluşlarına olan borcunun 1 trilyon 377 milyar lirayı aştığını, piyasaya olan borçlarla birlikte toplam yükün yaklaşık 1,5 trilyon liraya ulaştığını dile getirdi.

Türkiye’nin 21 temel üründe arz açığı verdiğini belirten Gürer, pamuk ve mercimeğin yarısının ithal edildiğini, ayçiçeği ve hububatta da dışa bağımlılığın arttığını ifade etti.

HAYVAN İTHALATI FİYATLARI DÜŞÜRMEDİ

Et fiyatlarındaki artışa da değinen Gürer, uygulanan ithalat politikalarının çözüm üretmediğini savundu. Geçtiğimiz yıl yüz binlerce hayvan ithal edilmesine rağmen et fiyatlarının düşmediğini belirten Gürer, bu durumun hayvancılık politikalarında yapısal sorunlara işaret ettiğini söyledi.

“TABAKLAR KÜÇÜLDÜ”

Ekonomik krizin toplum üzerindeki etkilerine dikkat çeken Gürer, milyonlarca kişinin açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşadığını ifade etti. Vatandaşın alım gücünün düştüğünü belirten Gürer, “Cebindeki parayla raftaki ürünü alamayan insanlar var. Et ve süt ürünleri birçok eve girmiyor. Üç öğün yemek iki öğüne düştü, tabaklar küçüldü” dedi.

Gürer, bu tabloyu “dolaylı kıtlık” olarak nitelendirdi.

SANAYİDE ALARM: 6 BİN 700 FABRİKA KONKORDATO İLAN ETTİ

Tarımın yanı sıra sanayi sektöründe de ciddi bir daralma yaşandığını belirten Gürer, son bir yılda 6 bin 700 fabrikanın konkordato ilan ettiğini açıkladı. Bu durumun işsizliği artıracağını vurgulayan Gürer, ekonomik sıkıntıların zincirleme şekilde tüm kesimleri etkilediğini söyledi.

CHP’NİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Gürer, CHP’nin tarım politikalarına ilişkin çözüm önerilerini de paylaştı. Buna göre mazottaki ÖTV ve KDV’nin kaldırılması, milli gelirin yüzde 1’inin doğrudan çiftçiye verilmesi ve taban fiyat uygulamasının yeniden hayata geçirilmesi planlanıyor.

Ayrıca yerli hayvan ırklarının desteklenmesi, kırsalda üretimi teşvik edecek sosyal desteklerin artırılması ve Ziraat Bankası’nın yeniden çiftçi odaklı bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.