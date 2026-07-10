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Kaynak: AA

Yazılı açıklamasında LGS'ye giren tüm öğrencileri değerlendiren Kaya, istediği puanı alan öğrencileri kutlayarak başarılarının devamını diledi. Beklediği sonucu elde edemeyen öğrencilere ise moral veren Kaya, hiçbir sınavın ya da puanın çocukların yeteneklerini ve geleceklerini belirleyemeyeceğini ifade etti.

Hayatın tek bir sınavdan ibaret olmadığını belirten Kaya, bugün yaşanan hayal kırıklıklarının gelecekteki başarıların önünde engel oluşturmayacağını söyledi.

Velilere de seslenen Kaya, çocukların sınav sonuçlarına göre değil, sevgi ve destekle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Çocukların en fazla ihtiyaç duyduğu şeyin koşulsuz sevgi ve güven olduğunu dile getiren Kaya, ailelerin bu süreçte çocuklarının yanında olmalarının önemine dikkat çekti.

Açıklamasında mevcut eğitim sistemine yönelik eleştirilerini sürdüren Kaya, çocukların geleceği, hayalleri ve umutlarının birkaç saat süren bir sınava sığdırılamayacağını ifade etti. Mevcut sınav sisteminin öğrenciler arasında rekabeti artırdığını, kaygıyı büyüttüğünü ve eğitimdeki eşitsizlikleri derinleştirdiğini savundu.

Eğitimde yaşanan sorunların temelinde fırsat eşitliğinin sağlanamamasının bulunduğunu belirten Kaya, "Başarısız olan çocuklarımız değil; onları sınav maratonuna mahkûm eden eğitim anlayışıdır" değerlendirmesinde bulundu.

CHP olarak her çocuğun nitelikli, bilimsel, laik ve kamusal eğitime eşit şartlarda erişebildiği bir eğitim sistemi için mücadele etmeyi sürdüreceklerini ifade eden Kaya, Türkiye'nin en büyük gücünün çocuklar olduğunu belirterek hiçbir öğrencinin geride bırakılmaması gerektiğini vurguladı.