Cumhuriyet Halk Partisi Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, işgücü verilerine ilişkin değerlendirmesinde dikkat çeken ifadeler kullandı. Açıklanan dar tanımlı işsizlik oranının yüzde 8,1 olduğuna işaret eden Karatepe, geniş tanımlı atıl işgücünün yüzde 31,5 seviyesinde bulunduğunu söyledi.

“MANŞETTEKİ VERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Karatepe, kamuoyuna yansıyan işsizlik oranlarının sınırlı bir tanımı esas aldığını belirterek, “Siz bakmayın manşete taşıdıkları yüzde 8,1 işsizlik verisine; gerçek olan bunun dört katı: yüzde 31,5” ifadelerini kullandı. Atıl işgücünün yalnızca işsizleri değil, eksik istihdam edilenleri ve çalışmaya hazır olup iş aramayanları da kapsadığını vurguladı.

İŞSİZLİK FONU ELEŞTİRİSİ

Karatepe, işsizliğin arttığı bir dönemde İşsizlik Fonu’na yapılan devlet katkısının yüzde 50 azaltıldığını öne sürdü. Bu tercihin ekonomik yaklaşımı yansıttığını savunan Karatepe, “Bütçe disiplini denilince akla ilk gelen sosyal güvenlik sisteminden kesmek oluyor” değerlendirmesinde bulundu. Bu sözlerle Mehmet Şimşek’in ekonomi politikalarını eleştirdi.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK VURGUSU

Karatepe’nin açıklamalarında, işgücü piyasasının bütününü değerlendiren geniş tanımlı işsizlik oranının daha gerçekçi bir tablo sunduğu vurgusu öne çıktı. Dar tanımlı verilerin tek başına yeterli olmadığı, özellikle iş bulma umudunu yitirenler ve eksik istihdam edilenlerin de hesaba katılması gerektiği ifade edildi.