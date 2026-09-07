Kaynak: Haber Merkezi

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında 2027 yılı için belirlenen bütçe tavanlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. OVP metnindeki detaylara dikkati çeken Kara, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2027 yılında 5,9 trilyon lira tutarında faiz ödemesi gerçekleştirmesinin planlandığını, buna karşılık deprem harcamaları için sadece 6 milyar liralık bir kaynak öngörüldüğünü ifade etti.

Planlanan deprem bölgesi harcamalarının, ayrılan faiz ödemelerinin yalnızca yüzde 0,12'sine denk geldiğini belirten Kara, Hazine ve Maliye Bakanlığının bölgedeki esnaf ve işletmelerin ekonomik durumundan haberdar olmamasının imkansız olduğunu dile getirdi. Kara, yapılan uyarılar ve şikayetlerin duymazlıktan gelinemeyeceğini belirtti. Ortaya çıkan tablonun açık bir tercih olduğunu savunan Kara, bütçede faiz ödemelerine geniş imkanlar tanınırken depremzedelerin ihtiyaçlarının göz ardı edildiğini kaydetti.

Kara, açıklamasının sonunda “Bu OVP'nin de öncekiler gibi halktan yana olmadığı, bir kez daha teyit edilmiş oluyor” dedi.