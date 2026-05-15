CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyon tahminlerinde yaptığı yukarı yönlü revizyona ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Karabat, ekonomik krizin faturasının dar gelirli vatandaşlara kesildiğini ifade etti.

Merkez Bankası’nın hedeflerindeki tutarsızlığa dikkat çeken Karabat, revizyonun boyutunu eleştirdi. Karabat, şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedefini bir kez daha güncelledi. Yüzde 16 olan hedef, yüzde 50’lik bir sapmayla yüzde 24’e yükseltildi. Ne yazık ki bu rakamın da gerçekçi olmadığını, yılın yüzde 30 bandında bir enflasyonla tamamlanacağını öngörüyoruz."

Ekonomideki kötü gidişatın temelinde "plansızlık" ve "hukuksuzluk" yattığını savunan Karabat, ekonomi kurumlarının siyasallaştığını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın politikalarını eleştiren Karabat, TÜİK, Merkez Bankası ve kamu bankalarının güvenilirliğini kaybettiğini, bu durumun ekonomi bürokrasisini çürüttüğünü ileri sürdü.

Türkiye'deki gelir adaletsizliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığını kaydeden Karabat, çarpıcı veriler paylaştı:

Milli Gelir Paylaşımı: Nüfusun en zengin yüzde 20’lik kesimi, toplam milli gelirin yarısını alıyor.

İşsizlik: Atıl iş gücü oranı yüzde 30 sınırını aşmış durumda.

Beyin Göçü: Ekonomik umutsuzluk nedeniyle yetişmiş insan kaynağı yurt dışına yöneliyor.

Hükümetin ekonomik başarısızlıkları bölgesel gerilimlerle maskelemeye çalıştığını iddia eden Karabat, "Yaşanan bu tablo için İran merkezli gerilimler mazeret gösterilemez. Üç yılı aşan ve sonuç vermeyen bir dezenflasyon süreci dünya ekonomi tarihinde görülmemiştir. Mevcut ekonomi programı tamamen çökmüştür," dedi.