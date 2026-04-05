YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

CHP Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Nilgün Yılmaz, 3 Nisan 1930 Belediye Kanunu’nun 96. yıl dönümü dolayısıyla il başkanlığında basın açıklaması gerçekleştirdi. kadınların yerel siyasette seçme ve seçilme hakkı kazanmasının yıl dönümünde Türkiye genelinde CHP Kadın Kolları tarafından eş zamanlı ortak açıklamada konuşan Yılmaz, iktidarın kayyum politikalarını ve kadın belediye başkanlarına yönelik baskıları sert bir dille eleştirdi.

"SADİYE HANIMLARDAN BUGÜNE PRANGALARI KIRIYORUZ"

Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı Sadiye Hanım ve ilk kadın muhtar Gül Esin'i anarak sözlerine başlayan Yılmaz; "Atatürk'ün devrimci vizyonuyla 96 yıl önce kazanılan bu haklar, bugün maalesef vesayet zihniyetinin hedefindedir. Ancak biz, kadınları siyasetten dışlamaya çalışan anlayışa karşı omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

"KAYYUMA İNAT HALKIN SOFRASINI KURUYORUZ"

Belediyelerin halkın doğrudan temsil alanı olduğunu vurgulayan Yılmaz, CHP'li belediyelerin sosyal belediyecilikteki başarılarını rakamlarla paylaştı: "Tutuklu belediye başkanlarımıza ve kayyum baskılarına rağmen; 801 kreş, 77 öğrenci yurdu, 172 Kent Lokantası ve 173 Halk Market ile halkımızın yanındayız. Oya Tekin’in tutuklandığı yerde biz kreş açarız, iktidarın vesayet kurduğu yerde biz halkın sofrasını kurarız" ifadelerini kullandı.

"EŞİTLİK OLMADAN DEMOKRASİ OLMAZ"

Genel Başkan Özgür Özel’in "Kadınlar siyasetin öznesidir" sözünü hatırlatan Nilgün Yılmaz, kadınların karar mekanizmalarında eşit ortak olana dek meydanlarda olacaklarını belirterek açıklamasına son verdi.