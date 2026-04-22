

Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



Kadim Durmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin planladığı 15 yeni komando tugayından birinin Tokat’a kurulması gerektiğini söyledi.

Tokat’ın tarih boyunca vatan savunmasında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Durmaz, “Kınalı Ali’lerin, Gazi Osman Paşa’nın, ‘Hey On Beşli’lerin diyarı olan Tokat bu yatırımı fazlasıyla hak ediyor” dedi.

Kurulacak komando tugayının Tokat’a ekonomik ve sosyal açıdan büyük katkı sağlayacağını ifade eden Durmaz, esnaf ve sanatkârların canlanacağını, yeni iş alanlarının oluşacağını ve şehrin yeniden nefes alacağını belirtti.

Konuşmasında Tokat’ın geçmişte kaybettiği yatırımlara da değinen Durmaz, kapanan TEKEL Sigara Fabrikası, özelleştirilen Tokat Şeker Fabrikası ve faaliyetleri sona eren Konektaş gibi tesislerin kente ciddi ekonomik darbe vurduğunu söyledi.

Hızlı tren hattının Tokat’tan geçmemesine de tepki gösteren Durmaz, “Tokat’ı teğet geçen yatırımlar artık son bulmalı. Bu kez Tokat göz ardı edilmemeli” ifadelerini kullandı.

Durmaz, yeni komando tugayının Tokat’a kazandırılmasının bir tercih değil, zorunluluk olduğunu dile getirerek yetkililere çağrıda bulundu.