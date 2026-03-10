CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, akaryakıt fiyatları hakkında uyarılarda bulunarak AKP ve MHP milletvekillerine çağrıda bulundu.

"Bu hafta içinden itibaren akaryakıt pompa fiyatlarına ucu açık sayıda devasa zam geliyor. Tedbir almak için AKP'yi uyarıyorum. Acil yapılması gerekenleri sıralıyorum" sözlerini sarf eden Yavuzyılmaz, "Akaryakıtın ÖTV'sindeki KDV'yi kaldırın. EPDK gelir payındaki KDV'yi kaldırın. Kalan KDV'yi de yüzde 20'den yüzde 10 düşürün. Bu hamleyle vatandaşlarımızı akaryakıt zamlarına karşı koruyacak, ortalama yüzde 13'lük bir marj sağlanmış olacak.

Aksi takdirde dünyada yükselen akaryakıt fiyatları yakın bir zamanda Türkiye'de bir zam fırtınasına dönüşüp vatandaşın cebini delip geçecek.

'KANUN TEKLİFİMİ DERHAL UYGULAMAYA SOKUN, YOKSA ÇOK GEÇ OLACAK'

Zira geçtiğimiz hafta yüzde 75 oranında devreye sokulan Eşel Mobil özellikle motorindeki işlevini kaybetmek üzere. AKP ve MHP milletvekillerine sesleniyorum.

Vatandaşı bu zam fırtınasına karşı korumak için 6 Mart Cuma günü Meclis'e sunduğum kanun teklifini derhal uygulamaya sokun. Yoksa çok geç olacak" sözlerini sarf etti.