CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı'nın yol açtığı kamu zararını sosyal medya platformu X hesabından paylaştı.

164 AYDIR ÜST ÜSTE ZARAR!

164 aydır üst üste zarar rekorunun kırıldığı ifade edilen verilerde, 2025’in 12 ayında 1.317.733 yolcunun garanti edildiği fakat gerçekleşen giden yolcu sayısının yalnızca 38.727 olduğunun altı çizildi.

Yavuzyılmaz'ın, Sayıştay, DHMİ resmi istatistiklerini kaynak göstererek paylaştığı verilere göre hata payı % 97 olarak ölçüldü.

Buna göre, Hazine'nin şirkete yapacağı garanti ödemesi 6.747.196 Euro, yani güncel kurla 340 milyon lira olarak yer aldı.

Yavuzyılmaz, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

HATA PAYI: YÜZDE 97

"AKP’nin üst üste 164 aydır zarar rekoru kırdığı Zafer Havalimanı’ndaki, 2025 yılı zarar karnesi çıktı.

2025’in 12 ayında Garanti edilen giden yolcu sayısı: 1.317.733

Gerçekleşen giden yolcu sayısı: 38.727

Hata payı: % 97

Hazinenin şirkete yapacağı garanti ödemesi: 6.747.196 Euro

Güncel kurla 340 Milyon Lira

Bunun adı soygundur"

"BUNUN ADI SOYGUNDUR"

Yavuzyılmaz, "Kaynak: Sayıştay, DHMİ resmi istatistikleri" diyerek şu belgeleri ekledi: