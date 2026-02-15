Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılı için fitre miktarını 240 lira olarak belirlemesine CHP’den tepki geldi. Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada belirlenen tutarın Ramazan ayının gerçekleriyle bağdaşmadığını savundu.

İlgezdi, emeklilerin geçmişte aldıkları maaşla fitre verebildiğini ancak bugün bayramda torununa harçlık veremeyecek duruma geldiğini ifade ederek, “Bu hesapla Ramazan sofrası kurulmaz” değerlendirmesinde bulundu.

'BİR ÖĞÜN 200 LİRA, FİTRE 240 LİRA'

Diyanet’in kendi yemekhanesinde bir misafir için tek öğün yemek bedelini 200 lira olarak belirlediğini öne süren İlgezdi, günlük 240 liralık fitre tutarının hem iftarı hem sahuru kapsadığını hatırlattı.

İlgezdi, bu tabloyun dar gelirlinin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı yansıtmadığını ileri sürdü.

KIYMA HESABI ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMA

2002 yılında günlük fitrenin 3 lira, kıymanın kilosunun ise 4,5 lira olduğunu belirten İlgezdi, o dönemde fitreyle yaklaşık 750 gram kıyma alınabildiğini kaydetti.

Bugün açıklanan 240 liralık fitreyle 250 gram kıyma dahi alınamadığını savunan İlgezdi, fitre tutarının kıyma fiyatlarıyla aynı oranda artması halinde en az 667 lira olması gerektiğini iddia etti.

İlgezdi, açıklanan rakamın sosyal devlet anlayışı ve vicdanla bağdaşmadığını ifade etti.