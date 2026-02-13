Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı görevini yürüten Muammer Bedir istifa etti.

Bedir, istifası ile ilgili olarak CHP Hatay İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada, son günlerde kamuoyunda yer alan iddialar ve ortaya atılan ithamların dikkate alındığı ifade edildi.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Açıklamada, Muammer Bedir’in partinin yıpranmaması adına kendi iradesiyle görevinden ayrıldığı belirtilerek, "Son günlerde ilçe başkanımıza yönelik ortaya atılan ithamlar, iftiralar ve kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği göz önünde bulundurularak, partimizin herhangi bir şekilde zarar görmemesi adına İlçe Başkanlığı görevinden istifa etmiştir" sözleri sarf edilmişti.

Öte yandan, söz konusu ses kaydı ve asılsız iddiaları gündeme getiren kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet birimlerine suç duyurusunda bulunulduğu ifade edilirken, sürecin yakından takip edileceğine dikkat çekildi.