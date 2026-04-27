Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, son yayımlanan anket sonuçları üzerinden AK Parti'ye sert eleştirilerde bulundu. Anketlerde partisinin önde olduğunu vurgulayan Batmaz, iktidar partisinin sonuçlar aleyhine dönünce anketleri manipülatif olmakla suçladığını ifade etti.

"SİYASİ ATMOSFERİ ANKETÇİLERİN ELİYLE MANİPÜLE ETTİLER"

AK Parti'nin geçmişten bugüne anket şirketleriyle iç içe bir siyaset yürüttüğünü iddia eden Batmaz, televizyon ekranlarında parti yetkililerinden çok anket şirketi yöneticilerinin AK Parti politikalarını savunduğunu öne sürdü. Batmaz, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti kurulduğu günden itibaren anket sonuçlarına göre siyasi atmosferi manipüle ederek günümüze kadar varlığını sürdürdü. Buna birkaç örnek verecek olursak; ANAR firma kurucusu eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay’dan, POLMARK sahibi İhsan Dağı'ya, ANDY-AR şirketi sahibi Faruk Acar’dan GENAR şirketi sahibi İhsan Aktaş’a kadar pek çok ismi sıralayabiliriz. Hal böyleyken, anketlerde birinci gelince yedi düvele davul zurna ile duyuran AK Parti kurmayları, rüzgâr terse dönünce sonuçlara çamur atıp 'manipülatif' deme cüretini gösteriyorlar."

"YEREL SEÇİMLERDE DE AYNISINI YAPTILAR, SONUÇ BİREBİR ÇIKTI"

29 Mart yerel seçimleri öncesinde Ortahisar için açıkladıkları anket sonuçlarında da AK Parti cephesinden benzer tepkiler aldıklarını hatırlatan Batmaz, "O dönem yayınladığımız anket sonucu için aynı feveranı duymuştuk bu arkadaşlardan. Ancak sandıktan çıkan sonuç, verdiğimiz rakamların birebir aynısıydı" dedi.

"TOPLANTILARIN SEBEBİ DEĞİŞMEYEN ANKET SONUÇLARI"

Söz konusu anket verilerinin AK Parti'nin de masasında olduğunu iddia eden Batmaz, iktidarın artan telaşını bu tabloya bağladı. Bakanlarla sıklaşan toplantıların nedeninin anketlerdeki düşüş olduğunu savunan Batmaz, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Sevgili arkadaşlar, bu anketlerin sizlerin de elinde olduğunu biliyoruz. O yüzdendir ki bakanlarla iki günde bir toplantı yapıyorsunuz. Sonuç değişmedikçe isyanınız büyüyor. Ancak milletimiz sizden umudunu kesti, yapacak bir şeyiniz kalmadı. Umudun adresi Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Emeklisinden işsizine, çiftçisinden memuruna, işçisine kadar bu bozuk düzeni Türkiye İttifakı ile değiştireceğiz. Sizler sakince, üslubunuzu da bozmadan bekleyin."