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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına dair net konuştu.

Aday belirleme yetkisinin Meclis Grubu ve Parti Meclisi’nde olduğunu vurgulayan Erol, yetkili kurullarda konuşulmayan adaylık yorumlarını "gereksiz ve anlamsız" olduğunu ifade etti.

EROL: SÜREÇ PLANLANMASI DOĞRU DEĞİLDİR

Erol X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Partilerce Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği anayasal bir hükümdür.

Partimizin Cumhurbaşkanı adayını belirleme yetkisi; Meclis Grubu ve Parti Meclisimizdedir. Meclis Grubunda ve Parti Meclisinde konuşulmayan, değerlendirilmeyen bir adaylık süreciyle ilgili yorumlar yapılarak gereksiz ve anlamsız bir süreç planlanması doğru değildir.”