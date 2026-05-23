CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, TÜİK tarafından açıklanan 2026 yılı Mart ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini masaya yatırdı. Gürer, özellikle gübre olmak üzere temel üretim kalemlerindeki durdurulamayan fiyat artışlarının tarımsal üretimi tıkama noktasına getirdiğini belirtti.

ÇİFTÇİNİN SIRTINDAKİ MALİYET YÜKÜ KATLANIYOR

Açıklanan verilerin tarımdaki maliyet krizini net bir şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Gürer, şu rakamlara dikkat çekti. Tarım-GFE, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,89 artış gösterdi. Çiftçinin yıllık girdi maliyetlerindeki artış yüzde 34,26’ya ulaşırken, 12 aylık ortalamalara göre bu oran yüzde 33,01 oldu. 2026 yılının sadece ilk üç ayında maliyetler yüzde 11,25 tırmandı ve endeks değeri 950,32 seviyesine ulaştı.

Gürer, "Bu rakamlar, çiftçimizin üretim yaparken ne denli ağır bir maliyet baskısı altında ezildiğinin en somut kanıtıdır" değerlendirmesini yaptı.

ÜRETİM SEZONU ÖNCESİ GÜBRE ŞOKU

Mart ayında zam şampiyonunun yine gübre olduğunu vurgulayan CHP’li vekil, gübre ve toprak geliştiriciler grubunun aylık bazda yüzde 9,69, yıllık bazda ise yüzde 48,33 oranında artarak tüm alt grupları geride bıraktığını söyledi. Tam da ekim ve üretim sezonu öncesinde yaşanan bu artışın tehlikesine değinen Gürer, "Gübre atılamayan toprakta verim düşer, bu da ülkenin gıda arzını tehlikeye atar" uyarısında bulundu.

2020'DEN 2026'YA GÜBRE FİYATLARINDA KORKUNÇ UÇURUM

Gübre fabrikalarının özelleştirilmesiyle Türkiye'nin bu alanda tamamen ithalata bağımlı hale geldiğini hatırlatan Ömer Fethi Gürer, son 6 yıldaki astronomik fiyat değişimlerini şu çarpıcı verilerle özetledi:

Gübre Türü 2020 Ton Fiyatı 2026 Ton Fiyatı Amonyum Sülfat 1.100 TL 20.500 TL Can Gübre 1.150 TL 21.000 TL Üre Gübre 2.140 TL 31.500 TL DAP Gübre 2.140 TL 40.000 TL

"GEÇEN YIL DON VURDU, BU YIL PAHALILIK VURACAK"

Maliyet krizinin yalnızca çiftçiyi değil, doğrudan tüketiciyi de vurduğunu belirten Gürer, bu yıl meyve ağaçlarında rekoltenin yüksek beklendiğini ancak vatandaşın yine de ucuz meyve yiyemeyeceğini söyledi:

"Geçen yıl zirai don nedeniyle dalında ürün kalmadığı için meyveye hasret kalan vatandaş, bu yıl da yüksek girdi maliyetlerinin pazar tezgâhlarına yansıması yüzünden istediği ürünü dilediği gibi tüketemeyecek. Tarımdaki bu yangın sönmeden, çarşı pazardaki pahalılığın önüne geçmek imkânsızdır."