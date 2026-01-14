CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın muhalefetin emeklilere yönelik taleplerini “şov” olarak nitelendirmesine sert sözlerle karşılık verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın açıklaması yapan Gürer, iktidarın uzun vadeli politika söylemini eleştirerek, “Sayın Bakan, 24 yıldır AKP iktidarda. Uzun vadeli politikalarınızdan bugüne yansıyan şey yokluk ve yoksulluktur” ifadelerini kullandı.

“EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 40 BİN LİRA OLABİLİRDİ”

Gürer, emekli maaşlarının düşmesinin temel nedeninin geçmişte yapılan yasal düzenlemeler olduğunu savundu. 2008 yılında emeklilerin aylık bağlama katsayısında yapılan değişikliğe dikkat çeken Gürer, “Eğer emeklilerin katsayısı yüzde 70’ten yüzde 30’lara düşürülmeseydi bugün en düşük emekli maaşı 40 bin lira olacaktı. Neyin şovundan bahsediyorsunuz?” diye konuştu.

“SORUMLULUK SİYASİ İKTİDARDA”

İktidarın işçi, emekli, çiftçi ve esnafın yaşam koşullarını giderek zorlaştırdığını ifade eden Gürer, “İnsanların cebindeki parayı almak, onları yokluğa sürüklemek uzun vadeli politika değildir. Çalışma hayatı modern köleliğe dönüşmüşse bunun sorumlusu siyasi iktidardır” dedi.

“HODRİ MEYDAN” ÇIKIŞI

Bakan Işıkhan’ın belediye işçilerine yönelik sözlerini de eleştiren Gürer, belediye şirket işçilerinin çalışma koşullarının 696 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile belirlendiğini hatırlattı. Gürer, “Tayin hakkı yok, terfi hakkı yok. Özlük haklarını daraltan düzenlemeleri yapan siyasi iktidar. Hodri meydan, belediye şirket işçilerinin tamamını belediye kadrolarına alın. Bu sistemi CHP mi yarattı?” ifadelerini kullandı.