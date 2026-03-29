CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "en az üç çocuk" önerisini bebek maması fiyatlarındaki artışla değerlendirdi.

Gürer, hazırladığı analizde, üst segment mamanın yüzde 119, alt segment mamanın ise yüzde 97 zamlandığı ortaya koydu.

'ÇOCUK SAYISI VERMEK YERİNE MAMA FİYATLARINA BAKILMALI'

"Üç çocuk" söyleminin yaşlanan nüfus dikkate alındığında olağan görülebileceğini söyleyen Gürer, "Sayın Erdoğan vatandaşın daralan geliriyle oluşan yoksulluğu görmeden çocuk sayısını artırma çağrısı yapıyor. 2024’ten bu yana, asgari ücretlinin bebeğinin rızkından sekiz paket mama alındı. Vatandaş bir çocuğun bile sağlıklı beslenme ihtiyacını karşılamada zorlanırken üç çocuk tavsiyesine uyanın onu sağlıklı büyütmesi de zorlaştı. Ana-baba boğazını kıssa dahi çocuk giderleri, ev gelir-gider dengelerini bozuyor. Bu çocuklara nasıl bakılacağını, giderlerinin nasıl karşılanacağını, karnının nasıl doyacağını hesaplıyor mu? Bugün bir bebek ayda üç paket 900 gramlık mama bitiriyor. 2026 fiyatlarıyla üç çocuklu bir ailenin sadece üst segment mama maliyeti ayda 10 bin 260 lira tutuyor. 28 bin lira asgari ücret alan bir babanın, maaşının üçte birinden fazlasını sadece mamaya vermesi gerekiyor. Bu hesaba çocuk bezi, kıyafet, kira, elektrik dahil değil. AKP iktidarı halka çocuk sayısı vereceğine, marketlerde alarm takılan mamaların fiyatlarına bakmalıdır” diye konuştu.

Gürer, asgari ücretlinin son iki yılda yaşadığı kaybı yüzdesel olarak değerlendirerek şunları söyledi: "2024’te 32 paket üst segment mama alabilen işçi, 2026’da 24 pakete düştü. Alım gücü yüzde 25 eridi. Bir asgari ücretli, tek bir çocuğun üst segment maması için maaşının yüzde 12,1’ini ayırmak zorunda."

'MAMA DESTEĞİ VERİLMELİ'

Gürer, çözümün sayı vermekte değil, halkın alım gücünü korumakta olduğunu belirterek

"İktidarın ekonomi modeli, bebeklerin rızkını enflasyonla eritmiştir. Bebek maması lüks değil, zorunlu bir ihtiyaçtır. Dar gelirli ailelere nakdi mama desteği verilmelidir. Vatandaş çocuk maması alırken düşünüyorsa iktidar kendi politikalarını sorgulamalıdır. Bizim önceliğimiz tenceresi kaynayan, bebeği doyan ailelerle mutlu yaşamdır" diye konuştu.