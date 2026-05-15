CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Türkiye tarımının güncel tablosunu verilerle paylaştı. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üretici sayısının 2 milyon 300 bine gerilediğini belirten Gürer, kırsalda yaş ortalamasının 58’e yükseldiğini ifade etti. Son 22 yılda Ankara yüzölçümü büyüklüğünde, yaklaşık 2,5 milyon hektar tarım arazisinin kaybedildiğini hatırlatan Gürer, "Bu araziler korunabilseydi Türkiye buğday ithal etmek zorunda kalmazdı" dedi.

Üreticinin artan mazot, gübre, ilaç ve enerji maliyetleri karşısında ezildiğini vurgulayan Gürer, piyasadaki fiyat artışlarının çiftçinin cebine yansımadığını söyledi. Çiftçinin üretimden elde ettiği kazancın doğrudan banka borçlarına gittiğini belirten Gürer, şu ifadeleri kullandı:

"Çiftçi bugün ürettiği ürünü satınca evine değil, bankaya koşuyor. Ödenemeyen borçlar nedeniyle traktörlere, ekipmanlara ve arazilere icra geliyor. Taban fiyat uygulamasının yerini alan alım fiyatları ise piyasada tüccar baskısıyla daha da aşağı çekiliyor."

Türkiye’nin buğdaydan pamuğa, ayçiçeğinden mercimeğe kadar 21 temel üründe arz açığı yaşadığını ve ithalata bağımlı hale geldiğini kaydeden Gürer, 2006 yılında çıkarılan Tarım Kanunu’na uyulmadığını savundu. Kanun gereği verilmesi gereken 722 milyar liralık desteğin yalnızca 168 milyar lirasının ödendiğini belirten Gürer, desteklerin yetersiz olduğunu ifade etti.

Gençlerin ve kadınların tarıma yönlendirilmesi için yapılan projelerin sonuç vermediğini dile getiren CHP’li vekil, kalıcı çözüm için somut bir öneride bulundu. Gürer, kırsala dönen gençlerin ve kadınların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerinin devlet tarafından karşılanması gerektiğini ve teşviklerin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının zorunlu olduğunu vurguladı.