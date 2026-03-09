Ekonomik kriz vatandaşların belini bükmeye devam ediyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekonomide borç yükünün hızla büyüdüğünü belirterek, “Rakamlar açıkça gösteriyor ki ekonomide üretim yerine borçlanma, gelir artışı yerine faiz yükü büyüyor. Vatandaş, esnaf, çiftçi ve küçük işletmeler aynı anda ağır bir finansal baskı altında. Borçlar hafta hafta artıyor. Vatandaşın borçları da şaha kalktı” değerlendirmesi yaptı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ihracat ve ithalat dengesinden vatandaşın kredi borçlarına, KOBİ’lerin finansman sorunundan tarım sektöründeki borç artışına kadar birçok alanda ekonomik baskının giderek ağırlaştığını belirtti.

"DIŞ TİCARET AÇIĞI 9,2 MİLYAR DOLARA ÇIKTI"

Şubat ayına ilişkin dış ticaret verilerini değerlendiren Gürer, ihracattaki sınırlı artışa rağmen ithalatın daha hızlı büyüdüğüne dikkat çekti. Gürer, “Türkiye’nin ihracatı şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 21,1 milyar dolar olurken, ithalat yüzde 6,1 artarak 30,3 milyar dolara yükseldi. Bu gelişme sonucunda dış ticaret açığı yüzde 14,9 oranında artarak 9,2 milyar dolara çıktı” dedi.

"Bireysel kredi ve kredi kartı borçları 6 trilyon 235 milyar liraya ulaştı" diyen Gürer "İcra dosyalarındaki artış ekonomik krizin toplum üzerindeki en somut göstergelerinden" ifadelerini kullandı.

Gürer, verilerin Türkiye ekonomisinde ciddi bir borç sarmalına işaret ettiğini belirterek, “Dış ticaret açığı büyüyor, KOBİ’lerin borcu artıyor, çiftçi borçlanarak üretim yapmaya çalışıyor, vatandaş kredi kartıyla yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Uygulanan ekonomik program zengini daha zengin fakiri daha fakir yapıyor” dedi.