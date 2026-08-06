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CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, orman yangınlarının önlenmesi için geleneksel hayvancılık yöntemlerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Gürer, ormanlarda keçi ve koyun yetiştiriciliğinin teşvik edilmesinin, yangın riskinin azaltılmasına önemli etki sağlayabileceğini vurguladı.

'DİP ÖRTÜSÜNÜ TEMİZLİYORLAR'

Geçmiş yıllarda orman alanlarında keçi yetiştiriciliği yapan üreticilerin, keçilerin ormanlara zarar verdiği gerekçesiyle bu alanlardan uzaklaştırıldığını hatırlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Avrupa'da ise tam tersine bir yaklaşımın gelişmeye başladığını ve orman içi hayvancılığın değerlendirilmesinin tartışıldığını ifade etti.

Ömer Fethi Gürer, bazı Avrupa ülkelerinde orman yangınlarının önlenmesi amacıyla keçi ve koyun yetiştiriciliğinin yeniden yaygınlaştırılması ve , çobanların ormanlık alanda olması yangının başlangıcının belirlenmesi açısından önemli olacağını ayrıca keçilerin dip örtüsü otları temizlenmesinde önemli rol oynayabileceğini anlattı.

'KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN KAPSAMLI ÇALIŞMA YAPILMALI'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de de yeniden orman köyleri oluşması ,boşalan köylere teşvikli desteklerle yeniden geri dönüş yolu açılması ve benzer uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Ömer Fethi Gürer “ormanlarda yeniden keçi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi için kapsamlı çalışmalar yapılmasının artık bir ihtiyaç hâline geldiğini söyledi.

Keçilerin otlama faaliyetleri sayesinde kuru otların ve yanıcı bitki örtüsünün temizlendiğini ifade eden Ömer Fethi Gürer, bu durumun olası yangınların yayılma riskini azaltabileceğine dikkat çekti.

'GEREKLİ ADIMLAR ATILMALIDIR'

Türkiye'deki keçi varlığının yıllar içinde önemli ölçüde azaldığını da hatırlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 1980'li yıllarda yaklaşık 19 milyon olan keçi sayısının günümüzde 11 milyon civarına kadar gerilediğini belirtti.

Gürer, "Orman yangınlarının önlenmesinde etkili bir yöntem olduğu görüldüğüne göre, ormanlık alanlarda yeniden keçi yetiştiriciliğinin desteklenmesi ve çobanların bu alanlarda bulunmasının sağlanması gerekiyor. Bu konu vakit kaybetmeden değerlendirilmeli ve gerekli adımlar atılmalıdır." diye konuştu.