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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Türkiye ekonomisinin geldiği son noktayı ve toplumun geniş kesimlerinin yaşadığı derin krizleri sert bir dille eleştirdi. Emeklilerden staj ve çıraklık mağdurlarına, taşeron çalışanlardan borç batağındaki çiftçiye kadar tüm kesimlerin feryadını Meclis gündemine taşıyan Gürer, mevcut ekonomik politikaların yoksulluğu yaygınlaştırdığını söyledi.

“İşçinin, çiftçinin, esnafın, memurun, emeklinin, engellinin sorunları her gün katlanarak artıyor. Bugün Türkiye’de 50 milyona yakın insan yoksulluk sınırının altında bir gelirle yaşamaya mahkûm ediliyor.”

EMEKLİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA: "EN AZ 10 BİN LİRA SEYYANEN ZAM ŞART!"

Ülkede yaklaşık 17 milyon emekli bulunduğunu hatırlatan Ömer Fethi Gürer, artan gıda enflasyonu ve raf fiyatları karşısında maaşların daha emeklinin cebine girmeden eridiğini vurguladı.

Seyyanen Zam Çağrısı: Tüm emeklilere seyyanen en az 10 bin liralık bir artış yapılması gerektiğini belirtti.

İntibak Düzenlemesi: İntibak düzenlemesinin yapılmaması ve katsayı oranlarının değiştirilmemesinin gelir adaletsizliğini tırmandırdığını ifade etti.

Büyükşehirlerde Kira Çıkmazı: Emekli maaşının artık büyükşehirlerde ev kirasına dahi yetmediğini, vatandaşın birikimlerini tüketerek ayı nasıl getireceğini düşündüğünü aktardı.

Pansuman Tedbir Yetersiz: İktidarın geçici çözümlerinin sorunu ortadan kaldırmadığını söyleyen Gürer; sağlık, eğitim, ulaşım ve temel gıdaya erişimde ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getirdi.

ÇALIŞMA HAYATINDA ÇÖZÜM BEKLEYEN KRONİK SORUNLAR

Ömer Fethi Gürer, TBMM'deki konuşmasında çalışma hayatında adalet bekleyen milyonların taleplerini tek tek sıraladı:

1. KADEMELİ EMEKLİLİK

EYT düzenlemesinde kademeli geçişin uygulanmamasının büyük mağduriyetler yarattığına dikkat çeken Gürer, "Bir günle 17 yıl kaybedenlerin varlığı düşünüldüğünde bu sürecin doğru yönetilmesi adına kademeli geçiş talep edenlerin sesi duyulmalı ve çözüm getirilmelidir" dedi.

2. STAJ VE ÇIRAKLIKTA 34 YILA VARAN HAK KAYBI

Staj ve çıraklık dönemlerinin yaşlılık sigortasına sayılmamasını eleştiren Gürer, iktidarın ve kurumların çelişkisine değindi:

Kart Var, Emeklilik Yok: İşe başlarken kaza sigortası yapılıp kart verilen gençler yaşlılık sigortası kapsamına alınmıyor.

34 YILLIK KAYIP: BU DURUM 34 YILA VARAN HAK KAYIPLARINA YOL AÇIYOR.

TÜİK Çelişkisi: “Bakanlık öğrenci, TÜİK ise genç işçi sayıyor. TÜİK bunları genç işçi görüyorsa neden emekliliğe esas sigortaları çalışmaya başladıkları anda başlatılmıyor?” diye sordu.

Çözüm: Staj ve çırakların geçmişe dönük primlerinin ödenerek bu sürelerin emekliliğe sayılması gerektiğini belirtti.

3. TAŞERONA AMANSIZ KADRO TALEBİ

Kamudaki tüm taşeron uygulamalarının tamamen sona ermesi gerektiğini belirten Gürer; KİT’lerde, farklı bakanlıklarda ve hizmet alım sözleşmesine takılan çalışanlara kadro verilmesini istedi.

Belediye şirketlerine geçirilen yaklaşık 500 bin işçinin özlük ve tayin haklarından mahrum olduğunu hatırlatarak, tümünün çalıştığı kurumun doğrudan kadrosuna alınması çağrısında bulundu.



ÇİFTÇİ VE ESNAF BORÇ BATAĞINDA: TARIM BORCU 1,4 TRİLYON LİRAYI AŞTI!

Ekonomik krizin üretim çarklarını durdurma noktasına getirdiğini belirten Gürer, tarım sektöründeki korkutucu bilançoyu açıkladı:

Gürer, girdi maliyetlerinin ve akaryakıt zamlarının üreticiyi ezdiğini belirtti. Çiğ süt fiyatı 24,30 TL'de tutulurken raftaki sütün 100 liraya yaklaştığını söyleyen Gürer, maliyetini karşılayamayan üreticinin hayvanını kestirmek zorunda kaldığını, bunun da daha fazla ithalata ve fiyat artışına yol açtığını ifade etti.

"SANAYİDE DE KRİZ VAR "

Sorunların yalnızca dar gelirlileri değil, sanayicileri de vurduğuna dikkat çeken Gürer, sıkı para politikasının ekonominin boğazını sıktığını ifade etti.

Milletvekillerinin soru önergelerine bakanlıkların kendi verileri yerine TÜİK'i adres göstermesini de eleştiren Gürer, "Bakanlıklar kendi sahip oldukları bilgileri paylaşmaktan çekiniyor. Çünkü durumun gerçek boyutunun görünmesini istemiyorlar" dedi.

ÇÖZÜM NE? "KAMUCU VE PLANLI POLİTİKALAR"

Türkiye’deki krizin sistemin yanlış işleyişinden kaynaklandığını vurgulayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çıkış yolunu şu sözlerle özetledi:

"Sistem doğru işlememekte, sorunlar üretmektedir. Kamucu, planlı, öngörülebilir, kooperatifçiliğin de içinde yeniden düzenlendiği, üretenin de tüketenin de mağdur olmayacağı ve ülkenin kaynaklarının doğru kullanılacağı politikalara ihtiyaç var."