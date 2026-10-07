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Kaynak: Haber Merkezi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, çocuk işçiliğine dikkat çekerek 2025 yılında iş cinayetlerinde hayatını kaybeden çocuklara ilişkin açıklamada bulundu. Gülsever, çocukların çalışma hayatından uzak tutulması ve eğitim, oyun ve güvenli bir geleceğe erişiminin sağlanması çağrısında bulundu.

Gülsever sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda 2025 yılında Türkiye’de en az 94 çocuk işçinin çalışırken hayatını kaybettiğini vurguladı. Bunun, yalnızca bir istatistik değil; 94 çocuğun yarım kalan hayatı olduğunu vurgulayan Gülsever, çocuk işçiliğinin bir kader olmadığını güvencesizliğin ve denetimsizliğin sonucu olduğunun altını çizdi.

'ÇOCUKLARIN YANINDAYIZ'

Gülsever, "Yoksulluğu çocukların omuzlarına yükleyen, çocukları eğitimden koparan bu düzene karşı; Çocukların yanında, emeğin ve adaletin tarafındayız. Çocukların yeri fabrika, şantiye, tarla değil; okul, oyun alanı ve güvenli bir gelecektir. Çocuklarımızın emeğini değil, geleceğini büyütmek zorundayız." dedi.