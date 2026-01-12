Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksaray Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Çakmak, CHP Gençlik Kolları tarafından Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ortak basın açıklamasını Aksaray’da kamuoyuyla paylaştı. Gençlik Kolları adına yapılan açıklamada, KYK burs miktarının yetersizliği sert ifadelerle eleştirildi, iktidar ve ilgili bakanlıklara tepki gösterildi.

Basın açıklamasında, geçtiğimiz yılın son günlerinde 2025 yılının öğrenciler açısından son derece zor geçtiğinin ifade edildiği hatırlatılarak, 3 bin TL olarak açıklanan KYK bursu ile üniversite öğrencilerinin ay sonunu getiremediği vurgulandı. CHP Gençlik Kolları’nın, bursların neden uzun süre açıklanmadığına ilişkin iktidara soru yönelttiği belirtilirken, gelinen noktada bu durumun hem “beceriksizlik” hem de “utanç” olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bursların öğrenci hesaplarına yatırılmasına yalnızca bir gün kala 2026 yılı KYK bursunun 4 bin TL olarak açıklanmasına tepki gösterilerek, günlük burs miktarının 133 TL’ye denk geldiği hatırlatıldı. Bu artışın bir iyileştirme değil, “sadaka” olduğu savunuldu.

CHP Gençlik Kolları, günlük 133 TL’nin bir üniversite öğrencisinin temel ihtiyaçlarını karşılamasının mümkün olmadığını belirterek, “Günlük 133 TL ile bir öğrenci ne yapabilir? Bir tavuk dönerin ancak yarısını alabilir, bir filtre kahvenin bardağının dörtte üçünü içebilir, bir pizzanın ya da bir kitabın ancak yarısına ulaşabilir” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’de asgari ücretin fiilen ortalama ücret haline geldiğine dikkat çekilen açıklamada, asgari ücretin açıklandığı gün açlık sınırının altında kaldığı, bu şartlarda asgari ücretli ailelerin çocuklarının üniversite masraflarını karşılamasının mümkün olmadığı vurgulandı. KYK bursunun “cep harçlığı” olarak görülemeyeceği belirtilerek, bursun öğrencilerin barınma, gıda, ulaşım ve eğitim giderlerini karşılayacak düzeyde olması gerektiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında, iktidarın gençleri sistematik biçimde yoksullaştırdığı, işçileştirdiği ve geleceksizliğe mahkûm etmek istediği savunuldu. Mevcut burs miktarının milyonlarca öğrenciyi eğitim hayatını sürdürebilmek için çalışmaya zorladığı, bunun da gençleri hayallerinden vazgeçme noktasına getirdiği kaydedildi.

CHP Gençlik Kolları, bu durumu “AKP’nin kara düzeni” olarak nitelendirerek, bakan çocukları ile emekçi ailelerin çocukları arasında derin bir adaletsizlik bulunduğunu ifade etti. Açıklamada, bu düzene razı olunmayacağı ve mücadeleden vazgeçilmeyeceği vurgulandı.

Üniversiteli gençlere de çağrıda bulunulan basın açıklamasında, “Biz gençleri hapsetmek istedikleri geleceksizliğe sessiz kalamayız. Gelin, bu kara düzene karşı omuz omuza, birlikte mücadele edelim” denildi. CHP ve gençlik örgütünün, yaratılmak istenen umutsuzluğa karşı umudun ateşini büyüttüğü ifade edilerek, gençlerin korkutulmadığı, sefalete mahkûm edilmediği adil ve özgür bir Türkiye’nin birlikte inşa edileceği vurgulandı.

Açıklama, “Umutlu, adil ve özgür yarınları gençler olarak biz, birlikte kuracağız” sözleriyle sona erdi.