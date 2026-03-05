CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, bedelli askerlik ücretindeki artışın asgari ücretli gençler için ciddi bir mali yük oluşturacağını belirterek, yeni düzenlemeyle bir asgari ücretlinin bedelli askerlik için yaklaşık 14 ay 26 gün çalışmak zorunda kalacağını söyledi.

KOMİSYONDA BEDELLİ ASKERLİK TARTIŞMASI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba kanun teklifinde yer alan bedelli askerlik ücretinin artırılması düzenlemesi tartışma yarattı. CHP Kayseri Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Aşkın Genç, düzenlemenin savunma sanayii finansmanını vatandaşın omuzlarına yüklediğini savundu.

Genç, söz konusu düzenlemenin yalnızca mali boyutla ele alınmaması gerektiğini belirterek, savunma politikalarının teknik ve stratejik yönlerinin de değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Bedelli askerlik konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu yerine Milli Savunma Komisyonu’nda ayrıntılı şekilde ele alınması gerektiğini dile getirdi.

'ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN SÜRE 14 AYI AŞACAK'

Genç, mevcut bedelli askerlik ücretinin 333 bin lira olduğunu ve asgari ücretin 28 bin 75 lira seviyesinde bulunduğunu hatırlatarak, bir asgari ücretlinin bu bedeli karşılamak için yaklaşık 11 ay 26 gün çalışmak zorunda kaldığını söyledi.

Bedelin 417–420 bin lira seviyesine çıkarılmasının gündemde olduğunu belirten Genç, bu durumda bir asgari ücretlinin bedelli askerlik için yaklaşık 14 ay 26 gün çalışması gerekeceğini ifade etti. Genç, bu artışın bedelli askerliği dar gelirli gençler için fiilen erişilemez hale getireceğini savundu.

'KREDİ KARTI TEKLİFİNİ HATIRLATTI'

Genç, daha önce kredi kartlarından Savunma Sanayii Destekleme Fonuna pay aktarılmasını öngören teklifin de tepki üzerine geri çekildiğini hatırlattı. Kaynak arayışının şimdi farklı bir yöntemle yeniden gündeme geldiğini belirten Genç, bunun bir tercih meselesi olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine de değinen Genç, 2026 yılının ocak ayında yalnızca faiz giderleri için 456 milyar 416 milyon lira ödendiğini ifade etti. Aynı dönemde bütçe açığının 214 milyar 543 milyon lira olduğunu aktaran Genç, sorunun kaynak yokluğu değil bütçe yönetimi olduğunu dile getirdi.

Genç ayrıca kamu özel işbirliği modeliyle yapılan şehir hastaneleri için yapılan ödemelere dikkat çekerek, vatandaşın ekonomik olarak zorlandığı bir dönemde savunma sanayii finansmanı için çözümün yine vatandaşın cebinde aranmasının doğru olmadığını savundu.