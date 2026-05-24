Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

CHP’li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, dün maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayağından yaralanan Karaca, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Hastaneye gelerek Karaca'yı ziyaret eden Muğla Valisi İdris Akbıyık, Karaca'nın hayati tehlikesinin bulunmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Diz kısmından bir el ateş etmek suretiyle yaralanıyor. Konutu civarında dolaşan genç bir şahıs tarafından saldırı yapılıyor. Yaşanan arbede sırasında silahı doğrulttuğu anda başkanımız müdahale ediyor ve sol diz kısmında yaralanıyor. Şu anda araştırmalar devam ediyor. İl Emniyet Müdürümüz ekipleriyle olayın bizzat başında."

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Muğla Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olayın faili ve birlikte hareket ettikleri değerlendirilen 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.