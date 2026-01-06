Cumhuriyet Halk Partisi'nin Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, önceki dönem ilçe başkanlarından ve belediye meclis üyesi Sertan Ocakçı, ofisinde cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sertan Ocakçı'dan haber alamayan yakınları, Yalı Caddesi üzerinde bulunan ofisine gittiğinde Ocakçı'yı yerde hareketsiz yatar bir şekilde buldu.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ocakçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ocakçı'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

ESKİ VEKİL VEFAT HABERİNİ PAYLAŞTI

Önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Ocakçı'nın vefatın ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "CHP Kdz.Ereğli İlçe Başkanlarımızdan Milletvekili olduğum dönemde beraber görev yaptığım kıymetli dostum,mücadele arkadaşım, mimar Sertan Ocakçı’nın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Sevenlerinin ve örgütlerimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun…" ifadelerini kullandı.