Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Fatsa’da düzenlenen maden karşıtı mitingde yaptığı konuşmada iktidarın çevre politikalarını ve maden projelerini sert sözlerle eleştirdi. “Toprağımızı kimseye vermeyeceğiz” diyen Enginyurt, Ordu’nun doğasına sahip çıkmak için siyasi ayrım gözetmeden ortak mücadele çağrısı yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Fatsa'da düzenlenen maden karşıtı mitingde Ordululara seslendi.

Konuşmasının tamamında iktidarın çevre politikalarını, ekonomik tabloyu ve maden projelerini sert bir dille eleştiren Enginyurt'un açıklamaları şu şekilde:

"İŞİMİZİ, AŞIMIZI ALDILAR; ŞİMDİ TOPRAĞIMIZA GÖZ DİKTİLER"

Meydanı dolduran kalabalığa İzmir Marşı dizeleriyle seslenerek sözlerine başlayan Enginyurt, madenlere karşı direnişin nedenini şu sözlerle ifade etti:

Mustafa Kemal'in askerleri, Fatsalı yurttaşlarımız selam size, sevgi size, saygı size. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün buradayız. Neden buradayız? İşimizi aldılar. Aşımızı aldılar. Ekmeğimizi aldılar. Şimdi de toprağımıza göz diktiler. Toprağımızı kimseye yedirmeyeceğiz. Vermeyeceğiz. Onun için bu meydandayız."

"YÜZDE 85 OYUN KARŞILIĞI DOĞAYI KATLETMEK Mİ?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve iktidar milletvekillerine doğrudan seslenen Enginyurt, Ordu halkının verdiği yüksek oy oranlarını hatırlatarak sitemde bulundu:

"Bu muydu Ordulu'nun hakkı? Bu muydu verdiğimiz oyun karşılığı? Kumru, Kabataş, Aybastı en yüksek oyu verdiler. Yüzde seksen beş oy verdiler. Soruyorum size: Yüzde seksen beş oyun karşılığı Perşembe Yaylası'nı katletmek mi? Korgan Yaylası'nı katletmek mi? Kabataş'a, Aybastı'ya zulmetmek mi? Bunun için mi oy verdiniz?"

"KANADALI ŞEREFSİZE KATKISI OLDU, FATSA ÇÖLE DÖNDÜ"

Madencilik faaliyetlerinin bölge ekonomisine katkı sağladığı yönündeki savunmalara çok sert tepki gösteren Enginyurt, fındık üreticisinin yaşadığı mağduriyete de değindi:

"Söylediler, efendim ekonomiye katkısı olacak. Ne utanmaz adamsınız be! Ordulunun ekonomisine ya da Fatsa'nın ekonomisine soruyorum; altın madeninin ne katkısı oldu? Kime katkısı oldu biliyor musunuz? Kanadalı şerefsize katkısı oldu. Bahar madenciliğin sahibine katkısı oldu. Zengin daha zengin oldu. Fatsa madenlerle yerle bir oldu. Çöle döndü. Doğa katledildi. Irmaklarımızın suyu kesildi. Doğamız adeta kirli bir bataklığa dönüştü. Bu mu Ordulunun madenlerden faydalanması?

Fındık yüz kırk liraya düştü. Ordulu diyor ki üç yüz elli lira olunca satsaydın diyor. E satmadı. Badem, fıstık bin beş yüz lira olmuş, fındık yüz yetmiş lira. Siyasetçi bize akıl veriyor 'satsaydın' diye. E bekledi dört yüz olsun, dört yüz elli olsun diye. Çocuğun düğününü yaparım diye bekledi. Borcu öderim diye bekledi. Beklemenin vebali günahı bu mu ya? Tekelci sermaye zengin olsun ama Ordulu, Giresunlu fakirleşmeye devam etsin öyle mi?"

"AK PARTİLİ VE MHP'Lİ VEKİLLERİ KÜRSÜYE BEKLİYORUZ"

Miting alanında siyasi bir amaç gütmediklerini, tek dertlerinin doğa olduğunu belirten Enginyurt, iktidar ortaklarına da çağrıda bulundu:

"Biz Cumhuriyet Halk Partili olarak oy için burada değiliz. Başkanlık seçimi için burada değiliz. Vekillik için burada değiliz. Biz Fatsa'nın, Korgan'ın, Kumru'nun, Aybastı'nın madenlerle katledilmesine karşı olduğumuz için halkımızla birlikteyiz. Buyursun, AK Partili vekilleri bekliyoruz. MHP'li vekili bekliyoruz. Gelsinler, onlar da bu kürsüye çıksınlar. Konuşturmazsak namerdiz. Madem onlar da hayır desinler, başımızın üstünde yerleri var."

"BİZ KORKUYU SAKARYA'DA, DUMLUPINAR'DA BIRAKTIK"

Hakkındaki soruşturmalara ve baskılara boyun eğmeyeceklerini vurgulayan Milletvekili Enginyurt, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Siz korkmuyor musunuz diyorlar. Dün Deniz Gezmiş'in idam edilişinin elli dördüncü yılıydı. Biz korkuyu Çanakkale'de bıraktık, Conkbayırı'nda bıraktık, Dumlupınar'da bıraktık, Sakarya'da bıraktık. Bu tehditlerle bizi yıldıramazlar. Fezlekelemiz var, hakkımızda mahkemeler var. Ama biz söz verdik.

AKP'li vekillerin, madenci vekillerin servetine servet katacağım diye Perşembe yaylasındaki mendereslerimize dokunma. Dokunma Korgan Yaylası'na, dokunma Aybastı Kabataş Yaylası'na, dokunma Giresun Tirebolu'ya, dokunma Trabzon Rize'ye, dokunma Artvin'e, dokunma Akbelen'e, katletme zeytinlikleri! İşte bu kara düzene Özgür Özel'in genel başkanlığında ilk seçimlerde hep birlikte son vereceğiz. Talanı durduracağız, yağma düzenini yıkacağız."