Yalova'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 3 polis şehit oldu. CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Yalova'da üç polisin hayatını kaybettiği IŞİD operasyonuyla ilgili örgütün Türkiye'de geçmişteki terör eylemlerini hatırlatarak, saldırılarla ilgili hukuki süreçlere dikkati çekti.

Zeynel Emre 2016 yılında Atatürk Havalimanı’ndaki saldırıda 45 vatandaşın hayatını kaybettiğini, saldırıyla ilgili davada 7 kişinin ceza aldığını, bunlardan 6 IŞİD'linin tahliye edildiğini hatırlattı.

'NEDEN TAHLİYE EDİLDİ?'

Emre "Neden tahliye edildi? Gerçekten tek bir kişi mi bunu yaptı? Oraya taksilerle giden, birlikte hareket edenler gerçekten bu kadar canın alımından sorumlu değil miydi?" diye sordu.

Yalova'daki IŞİD operasyonuyla bir kez daha gündeme gelen Horasan örgütü ile ilgili de hatırlatma yapan Emre şöyle konuştu:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2023 yılı iddianamesine bakın. Orada hakkında kırmızı bülten çıkartılan ve tutuklanan, şu an tutuklu olan, yani dosyayı gördüğümüz göre iddianame açığında tutuklanmış Nasımjon Fayziev diye, ismini de vereyim, Tacik, Kazakistan uyruklu. Şimdi mesela bu kişi önce Erzurum ile Aşkale ilçesi 1 No’lu Geri Gönderme Merkezinde yabancı terörist savaşçı kapsamında idari gözetim altında tutuluyor. Yurda da giriş yasağı konulmuş. Bu şahıs belli itirazlar yapıyor. Bunu bırakıyorlar. Şimdi TEM gidip ne yapıyor? Erzurum TEM’e gidip gözaltına alıyor. Ya bu adamın terörist olduğu konusunda ellerinde bilgi var. Tekrardan işlem yapılıyor. Tekrar geri gönderim merkezine götürülüyor. Tekrar serbest kalıyor. Bakın ne oluyor: Aradan zaman geçiyor, iki yıl sonra aynı kişi Pendik’te gözaltına alınıyor ve örgüt içerisindeki pozisyonunun da önemli olduğu iddia ediliyor. Şimdi değerli arkadaşlar, bu iki yıllık süre içerisinde bu Türkiye’de ne yapmış? Kimlerle görüşmüş? Hangi faaliyetlerde bulunmuş? Ben bunu şu an bilemem ama böyle haberlerin gelmesi insanların canını sıkıyor."

Zeynel Emre'nin sözünü ettiği IŞİD’in Afganistan kolunun adı Horasan örgütü, Santa Maria Kilisesi’ne de saldırıyı düzenleyen bu örgüt. Horasan örgütü ile ilgili İstanbul’da 2023 yılında 2023 / 24660 numaralı bir iddianame var. Bu iddianamede sanıklardan birisi de Tacikistan adli makamlarınca uluslararası terörizm suçundan hakkında kırmızı bülten çıkarılan Nasımjon FAYZIEV. Bu kişi Erzurum ili Aşkale ilçesi 1 No'lu Geri Gönderme Merkezi'nde Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) kapsamında idari gözetim altında tutuluyor ve hakkında G-87 (Genel Güvenlik Nedeniyle Yurda Giriş Yasağı) tahdit kodu bulunuyor. Bu kişi bu karara itiraz ediyor. Mahkeme de şahsın itirazını haklı buluyor.

2021 yılında Erzurum TEM ekipleri bu yabancı teröristin salıverileceğini haber aldıktan sonra şahsı tekrar yakalıyor ve Erzurum ili Aşkale ilçesi 2 No. lu Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altına aldırıyor. Adam terörist, geri gönderim merkezinde tutuluyor. Gözetim süreci bittikten sonra bu şahıs, serbest kalıp elini kolunu sallayarak İstanbul’a geliyor. 2023 yılında IŞİD’in Horasan örgütüne yönelik bir operasyonda sonunda tutuklanıyor.