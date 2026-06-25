Kaynak: AA

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de bulunduğu şüphelilerin gözaltına alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emir, şunları söyledi:

"İddialara, onlara sorulan sorulara baktığınızda para transferi yapmak, adaylığı için menfaat temin etmek. Takvime bakıyorsunuz, ocak ayında aday olmuşlar. Varsa dosyanın ayrıntılarını bilemiyoruz ama iddia edildiği kadarıyla mart ayında bir para iddiasından bahsediliyor. Birazcık akıl, vicdan, izana ihtiyaç var. CHP'li belediye başkanlarının nasıl atandığı, nasıl seçildiği herkesin gözü önünde oldu. Aylar sonrasında 'sen şu menfaati temin ettin de adaylaştın' demek için gerçekten düşman hukuku uygulamak ve bir gözü dönmüşlük gerektirir."

NATO Ankara Zirvesi'ne ilişkin alınan tedbirleri eleştiren Emir, geçmiş yıllarda New York, Londra, Roma, Madrid ve Paris gibi kentlerde, dünya başkentlerinde de zirvelerin yapıldığını hatırlattı. Emir, şöyle konuştu:

"Demokrasi olduğu için o ülkenin vatandaşları, aktivistler NATO'ya karşı eylemlerde bulundular, görüşlerini ifade ettiler, gösteri yürüyüşleri yaptılar ama hiçbiri tartaklanmadı, gözaltına alınmadı. O şehirler insansızlaştırılmadı, yollar kapatılmadı, 13 gün idari izin verilerek şehirler boşaltılmadı. Şu anda Ankara hayalet şehir olma yolunda. Yollar kapatılıyor, iş yerleri kapatılıyor, hastanelere randevular sınırlanıyor, memurlar izne gönderiliyor, parklar kapatılıyor ve yaşam felç ediliyor. Bir OHAL dönemi, bir sıkıyönetim. Niye? Çünkü gelen liderlerden vatandaşı saklayacaklar. Havaalanında başlıyor saklama. Uçaktan iniyor, biniyor aracına. Kötü görüntüler görmesin diye brandalar, arka taraftaki yoksulluk fark edilmesin diye yollara makyajlama çabaları. Macron koşacak diye parklar kapatılıyor. Oysa parklara emekliler, yaşlılar gidecek, yürüyüşler yapacaklar. Macron'un güvenliğini almak başka türlü mümkün değil miydi?"

Emir, şunları ifade etti: "Neden korkuyorsunuz? Kime yaranmaya çalışıyorsunuz? Ankaralıyı, Türk insanını Trump'tan niye saklıyorsunuz? Türkiye'yi böylesine bir çağdışı rejim olduğunu bir kez de NATO ülkeleri nezdinde ispatlamaya mı çalışıyorsunuz? Türkiye'nin nasıl bir otoriter rejim olduğunu, nasıl bir tek adam rejimi olduğunu, nasıl insanların sokaklara çıkamadığını herkes görsün mü istiyorsunuz? Utanmaları gereken bir uygulamayı utanmazca yapmaya devam ediyorlar."