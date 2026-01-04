ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu alıkoymasına Ankara’nın sessiz kaldığı eleştirileri siyasette yeni bir gerilim başlığı yarattı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tepkisine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran “devlet aklı ve liderlik iradesi” vurgusuyla yanıt verdi; bu açıklamaya CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’den sert karşılık geldi.

Emir, Duran’ın sözlerini hedef alarak “Bu sessizlik bir tercih değil, bir dış politika iflasıdır” dedi. “Egemenlik Washington’da pazarlık masasına sürülecek bir meta değildir” vurgusu yapan Emir, Türkiye’nin bağımsız dış politika geleneğinin iktidarın tutumu nedeniyle aşındırıldığını savundu.

'PEKİ YA SİZ'

Emir'in paylaşımı şöyle:

"Trump’ın Venezuela’ya yönelik müdahale iştahı, uluslararası hukukun açıkça çiğnenmesidir. Maduro’nun kendi halkına ve muhalefete yönelik baskıcı politikaları ne kadar kabul edilemezse, egemen bir ülkenin kaderini Washington’dan belirlemek de onu pazarlık masalarına sürmek de o kadar gayri meşrudur.

Maduro’ya en sert karşıtlığı yapan Fransa bile; "Bu askeri operasyon, uluslararası hukukun temeli olan güç kullanmama ilkesine aykırıdır" diyerek bir devlet duruşu sergileyebiliyor.

Peki ya siz? "Monşer" diyerek aşağıladığınız o köklü diplomatik geleneği ve Dışişleri kurumsallığını tasfiye ettiğinizden beri, elinizde ne ilke kaldı ne de ilkeli bir duruş. Dün dostluk pozları verdiğiniz isimler için bugün Washington koridorlarında meşruiyet dilendiğinizden sesiniz çıkmıyor."

'KİRLİ PAZARLIKLAR ELİNİZİ Mİ BAĞLIYOR'

"Sırf bu ülkenin gelecekteki iradesini tutsak etmek, rakiplerinizi yargı sopasıyla elemek adına yürüttüğünüz kirli pazarlıklar mı elinizi kolunuzu bağlıyor? Kendi siyasi ikbaliniz için Türkiye’nin bağımsız dış politika geleneğini Trump’a "trampa" ediyorsunuz.

Bu sessizlik bir tercih değil, bir dış politika iflasıdır. Egemenlik, Washington’da pazarlık masasına sürülecek bir meta değil, Türk halkının karakteridir! Bizim pusulamız başkalarının icazeti değil, tam bağımsız Türkiye idealidir."