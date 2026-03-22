CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait olduğu öne sürülen bir evin ödeme planına ilişkin belgeyi hatırlatarak, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özel, Adalet Bakanı Gürlek'e ait olduğu ileri sürülen bir evin ödeme planına ilişkin belge açıklamıştı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, belgeyi hatırlatarak sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"72 saat oldu, henüz bir açıklama yapılmadı. İşinizi kolaylaştıralım; cevap ver(e)mediğiniz her gün bir soru soralım, siz de cevap verin: Yaklaşık 9 milyon TL'lik senet taksitleri tam olarak nasıl ödendi? Hem yasaların hem de sözleşmenin getirdiği zorunluluk gereği banka havalesiyle mi? Öyle ise bu ödemenin geliri nereden elde edildi? Dekontları nerede?"