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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Fatih Karaman-Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, itfaiyecilerin mesleki statüsünün güçlendirilmesi amacıyla TBMM Başkanlığına kanun teklifi sundu. Teklifle, Devlet Memurları Kanunu’nda “İtfaiye Hizmetleri Sınıfı” oluşturulması ve bu sınıftaki birinci derece kadrolar için 3600 ek gösterge belirlenmesi öngörülüyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören teklif, belediye itfaiye teşkilatlarında görev yapan memur statüsündeki yangın personelini kapsıyor. Düzenlemeyle itfaiye eri, itfaiye çavuşu, itfaiye amiri, itfaiye şube müdürü, itfaiye müdürü ve itfaiye daire başkanının ayrı bir hizmet sınıfında tanımlanması amaçlanıyor.

MESLEĞİN RİSKİ VE SORUMLULUĞU KANUNA YANSITILACAK

Teklifin gerekçesinde, itfaiyecilerin yangınların yanı sıra trafik kazaları, çökmeler, patlamalar, su baskınları ve diğer afetlerde kurtarma, tahliye ve ilk yardım görevleri üstlendiği vurgulandı. Yüksek sıcaklık, yoğun duman ve zehirli gaz gibi ciddi tehlikeler altında çalışan personelin görev ve çalışma koşullarının kamu personel sistemine yansıtılması gerektiği belirtildi.

Tokat merkez, ilçeleri ve beldeleri dâhil ülkemizin dört bir yanında itfaiye teşkilatlarının temel kamu hizmeti yürüttüğüne dikkat çekilen gerekçede, mesleki sorumlulukların kanunda ortak ve açık bir çerçeveye kavuşturulması hedefi ortaya konuldu.

BİRİNCİ DERECE KADROLARA 3600 EK GÖSTERGE

Teklifle, oluşturulacak İtfaiye Hizmetleri Sınıfı için ek gösterge cetveline ayrı bir bölüm eklenmesi öngörülüyor. Birinci derece kadrolar için 3600 ek gösterge belirlenirken diğer kadro dereceleri için de kademeli ek gösterge rakamları düzenleniyor.

MEVCUT PERSONELİN HAKLARI KORUNACAK

Teklifin yasalaşması hâlinde kapsamdaki mevcut personel, başka bir işleme gerek kalmadan yeni hizmet sınıfına geçmiş sayılacak. Kurumların kadro kayıtlarını üç ay içinde güncellemesi öngörülüyor.

Geçiş sırasında personelin unvanı, kazanılmış hak aylık derece ve kademesi, kadro derecesi, hizmet süresi ile ek gösterge, zam ve tazminatlarının korunması da güvence altına alınıyor.