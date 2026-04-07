YENİÇAĞ - Tokat / Tuba Ar Altunses

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Erbaa ilçesinde köylerin ortasında planlanan patlatmalı taşocağı ve kırma-eleme tesisi projesini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Durmaz, hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına hem de Tarım ve Orman Bakanlığına ayrı ayrı soru önergesi vererek, projenin çevre, su kaynakları, tarım alanları ve kırsal yaşam üzerindeki etkilerinin açıklanmasını istedi.

Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Gümüşalan, Pınarbeyli ve Çamdibi köyleri arasında planlanan patlatmalı taşocağı projesi, TBMM gündemine taşındı. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, bölge halkından gelen bilgi, belge ve itirazlar doğrultusunda hazırladığı soru önergeleriyle iki bakanlığa birden çağrıda bulundu. Durmaz, söz konusu projenin yalnızca çevresel değil; aynı zamanda tarımsal üretim, içme ve sulama suyu güvenliği, kültürel mirasın korunması ve kırsal yaşamın sürdürülebilirliği açısından da ciddi riskler taşıdığını vurguladı.

Önergelerde, proje sahasının köy yerleşimlerine, tarım arazilerine, içme ve sulama suyu kaynaklarına son derece yakın olduğuna dikkat çekildi. Bölgedeki vatandaşların hâlihazırda mevcut taşocakları nedeniyle yoğun kamyon trafiği, tozlanma ve yol bozulmaları gibi sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu belirten Durmaz, yeni bir patlatmalı taşocağı faaliyetinin bu yükü daha da artıracağının altını çizdi. Özellikle üretimle iç içe yaşayan kırsal yerleşimlerin ortasında böyle bir faaliyetin planlanmasının kamu yararı yönünden yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Durmaz, 13 Mart 2026 tarihinde meydana gelen Niksar merkezli 5.5 büyüklüğündeki depreme de dikkat çekti. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan, zemin yapısı ve doğal dengesi bakımından hassas bir bölgede patlatmalı üretim yapılmasının, yalnızca ruhsat ve izin prosedürleriyle açıklanamayacağını belirten Durmaz, deprem riski, heyelan ihtimali, zemin güvenliği ve kamu emniyeti boyutlarının da ayrıca ele alınması gerektiğini kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yöneltilen sorularda; proje için ÇED başvurusu yapılıp yapılmadığı, sürecin hangi aşamada olduğu, deprem sonrası yeni bir değerlendirme gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, çevresel uygunluk ve güvenlik incelemesi yapılıp yapılmadığı, tarihî kalıntılar ile sit alanları bakımından koruma kurullarından görüş alınıp alınmadığı soruldu. Ayrıca hava kalitesi, toz emisyonu, gürültü, titreşim ve insan sağlığı üzerindeki etkilerin bilimsel olarak incelenip incelenmediği de bakanlığa yöneltilen başlıklar arasında yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığına verilen soru önergesinde ise bölgenin su kaynakları, tarım arazileri, bağ alanları, meyve-sebze üretimi ve hayvancılık faaliyetleri üzerindeki muhtemel etkiler ön plana çıkarıldı. Durmaz, Kelkit Vadisi’nin yalnızca doğal yaşam bakımından değil, aynı zamanda üretim ve gıda güvenliği açısından da büyük önem taşıdığını belirterek, bu hassas havzada patlatmalı üretim faaliyetlerinin telafisi güç sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Ayrıca Kelkit Vadisinin korunması ile ilgili Avrupa Birliğinin yayınlanmış bir raporu bulunduğunu ifade etti.

Türkiye’nin, 2026 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’na ilk kez ev sahipliği yapacak olması, bu tartışmayı daha da dikkat çekici hâle getirmektedir. UNFCCC’nin resmî takvimine göre COP31, 9–20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya EXPO Center’da gerçekleştirilecektir. Öte yandan, yapılan resmî açıklamalarda Sıfır Atık Hareketi’nin Emine Erdoğan’ın öncülüğünde yürütüldüğü her fırsatta vurgulanmaktadır. Ancak bu söylemlere rağmen, ne Bakanlığın ne Valiliğin ne de il müdürlüklerinin çevre konusuna yönelik yaklaşımı, söz konusu açıklamalarla bağdaşmaktadır. Durmaz da Kelkit Vadisi gibi ekolojik açıdan hassas, su kaynakları ve tarımsal üretim bakımından hayati öneme sahip bir bölgede patlatmalı taşocağı projesine izin verilmesinin; Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle çelişebileceğine dikkat çekti.

Önergede, Erbaa’nın çiçekçilik ve süs bitkileri üretiminde öne çıkan ilçelerden biri olduğu da hatırlatıldı. İlçede 640 dekar alanda 120 üretici tarafından süs bitkileri ve kesme çiçek üretimi yapıldığı, bu sektörün yaklaşık 1.500 kişiye istihdam sağladığı, toplam yatırım büyüklüğünün 1 milyar TL’ye ulaştığı ve 85 ülkeye 105 milyon dolarlık ihracata katkı sunduğu bilgilerine yer verildi. Durmaz, su kaynaklarını, toprağı ve mikroklimayı olumsuz etkileyebilecek bir taşocağı projesinin yalnızca bugünkü üretimi değil, bölgenin ihracat potansiyelini ve kırsal istihdamını da tehdit edeceğini ifade etti.

Durmaz, her iki bakanlığa da yönelttiği önergelerde, proje hakkında yerinde inceleme yapılıp yapılmadığının, halkın itirazlarının nasıl değerlendirildiğinin ve kamu yararı ilkesi doğrultusunda sürecin yeniden gözden geçirilip geçirilmeyeceğinin açıklanmasını istedi. Durmaz’ın TBMM’ye taşıdığı girişim, Erbaa’daki taşocağı projesine karşı yükselen toplumsal itirazı ve bölgedeki çevre-tarım hassasiyetini bir kez daha ülke gündemine taşımış oldu.