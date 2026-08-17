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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Fatih Karaman -Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, mısır hasadının başlamasıyla birlikte TMO’nun açıklayacağı alım fiyatının kilogram başına en az 17 lira olması gerektiğini söyledi.

MAZOT VE GÜBRE MALİYETLERİ YÜKSELDİ

Durmaz, son bir yılda mazotun yüzde 58’e, üre gübresinin ise yüzde 62’ye varan oranlarda arttığını belirterek, üreticinin artan maliyetler karşısında desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

“ÜRETİCİNİN BEKLENTİSİ EN AZ 17 LİRADIR”

Mısır üreticisinin talebinin yüksek kazanç değil, yükselen maliyetlerin karşılanması olduğunu vurgulayan Durmaz, açıklanacak fiyatın çiftçinin üretime devam etmesini sağlayacak seviyede olması gerektiğini kaydetti.

“MISIR YETMİYOR DİYORSANIZ YERLİ ÜRETİCİYİ KORUYUN”

Türkiye’nin mısırda üretim açığı bulunduğunu ve ithalat yapıldığını hatırlatan Durmaz, üretim açığının çözümünün yerli çiftçiyi desteklemekten geçtiğini söyledi.

3 MİLYON TONLUK İTHALATA TEPKİ

Hasat döneminde açılan 3 milyon tonluk ithalat kontenjanının yerli üretici üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Durmaz, ithalat politikalarının çiftçiyi üretimden uzaklaştırabileceği uyarısında bulundu.

“FİYATI AÇIKLAMAK YETMEZ, SAHİP ÇIKMAK GEREKİR”

TMO’nun yalnızca fiyat açıklamakla kalmaması gerektiğini ifade eden Durmaz, üreticinin ürününü açıklanan fiyatın altında satmak zorunda bırakılmaması için etkin alım yapılmasını istedi.

“İTHALATIN DEĞİL, ÜRETİCİNİN ÖNÜNÜ AÇIN”

Durmaz, açıklanacak mısır fiyatının çiftçinin 2027 yılında üretime devam edip etmeyeceğini belirleyeceğini belirterek, tarım politikalarında yerli üreticinin önceliklendirilmesi çağrısında bulundu.