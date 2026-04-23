CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Dural, burada yaptığı konuşmada, Zonguldak'taki madencilik sektöründeki ciddi istihdam kaybına dikkat çekti.

CHP'li Dural, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Taşkömürü Kurumu TTK'da 2002 yılında yaklaşık 16 bin olan işçi sayısının bugün 8 binin altına düştüğünü aktarıyorum. Aradan geçen süreçte binlerce maden işçisinin üretim sürecinden ayrıldığını görüyoruz. Bu tablo, Zonguldak ekonomisi üzerinde ciddi bir daralma etkisi oluşturmuştur. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun bazı müesseselerinde üretimin durma noktasına geldiğini de ifade etmek isterim."