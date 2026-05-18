Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Mersin’in Çeşmeli beldesinde geçimini tarımla sağlayan vatandaşların ciddi bir mağduriyetle karşı karşıya olduğunu belirtti. Bölgedeki arazilerin orman vasfında olduğu gerekçesiyle köylülerin evlerinin yıkılması, asırlık ağaçlarının kesilmesi ve bahçelerinin sökülmesi riski bulunduğunu ifade eden Dinçer, yetkililere çözüm çağrısında bulundu.

"KÖYLÜLER HER GÜN TUTANAK KORKUSUYLA YAŞIYOR"

Çeşmeli beldesini ziyaret ederek bölge halkının sorunlarını yerinde dinleyen CHP'li Dinçer, görevliler tarafından her gün tutulan tutanakların köylülerde büyük bir endişe ve uykusuzluğa neden olduğunu vurguladı. Dinçer, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Mersin’in Çeşmeli beldesindeyiz. Burada asırlık ağaçların arasında, atalarından ve dedelerinden kalan topraklarda üretim yapan köylülerimiz büyük bir mağduriyet yaşıyor. Bu insanlar her gün ‘Evimiz yıkılacak mı, bahçemiz sökülecek mi, ağacımız kesilecek mi’ korkusuyla uykusuz kalıyor. Her gün buraya gelen görevliler, insanların yaşına, emeğine, üretimine, tarlasına ve ağacına bakmadan tutanak tutuyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir.”

"GEREKİRSE 2B KAPSAMINA ALINSIN"

Üreticilerin tüm zorluklara rağmen topraklarını terk etmediğini ve üretimin merkezinde yer aldığını hatırlatan Dinçer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı göreve davet ederek şunları söyledi:

“Gelin bu meseleye hep birlikte çözüm bulalım. Gerekirse 2B kapsamı değerlendirilsin, gerekirse farklı bir yöntem geliştirilsin ama bu insanların malı, emeği, alın teri kendilerine verilsin. Köylümüz artık yıkım korkusuyla değil, üretimiyle uğraşsın. Köylünün bahçesini yıkmak, üreticinin ekmeğini kesmektir. Bu yanlıştan derhâl dönülmelidir.”

BÖLGE HALKI ÇARESİZLİĞİNİ GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Ziyaret esnasında milletvekiline dert yanan bir köylü kadın, arazilerin kendilerine nesiller boyu miras kaldığını belirterek yaşadıkları çaresizliği gözyaşları içinde dile getirdi. Eşini kaybettiğini ve çocuklarının geleceğinden endişe ettiğini söyleyen vatandaş, “Bu tarla bize büyüklerimizden kaldı. Ben de çocuklarıma verdim ama şimdi çok zor durumdayız. Bizi çok üzüyorlar, çok ağlıyoruz. Oğlumun evi yıkılacak diye üzülüyorum, kızım cezaevine girecek diye üzülüyorum. Çocukları var. Ne yapacağımı şaşırdım” diyerek yetkililerden yardım istedi.