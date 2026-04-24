CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bağlantı yollarının 25 yıllığına özelleştirileceğini söylemek muhtemel fiyat listesini açıkladı.
CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'dan 151 milyar liralık özelleştirme iddiası
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, halihazırda kamunun ücretsiz olarak işlettiği İstanbul 2. Çevre Yolu'nun (O-2) özelleştirilme yolunda olduğunu söyledi. Yavuzyılmaz’a göre, yakın gelecekte bu güzergahı kullanan İstanbullular için ücretsiz ulaşım dönemi sona erebilir.
Deniz Yavuzyılmaz’ın CİMER ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) verilerine dayanarak yaptığı açıklamaya göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü de kapsayan 38 kilometrelik İstanbul 2. Çevre Yolu'nun 25 yıllığına özelleştirilmesi planlanıyor.
Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli otoyollardaki fiyatlandırmalar baz alınarak yapılan hesaplamalarda, vatandaşın cebinden çıkacak rakamlar dudak uçuklatıyor.
Özelleştirme gerçekleşirse, bağlantı yolları dahil bazı noktalar arasındaki muhtemel geçiş ücretleri şu şekilde olacak.
Metris - Hasdal: 31 TL
Kavacık - Şile Ayrımı: 26 TL
Hasdal - Levent: 17 TL
Mahmutbey Doğu - Metris: 12 TL
Mahmutbey Batı - Doğu / Levent - FSM: 9 TL
CHP’li Yavuzyılmaz paylaşımında "Genel seçimler öncesinde önden toplu para tahsil etmeyi hedefliyorlar" dedi.