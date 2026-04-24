CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'dan 151 milyar liralık özelleştirme iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, kamunun elindeki son ücretsiz kalelerden biri olan İstanbul 2. Çevre Yolu’nun özelleştirme yolunda olduğunu söyledi.

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bağlantı yollarının 25 yıllığına özelleştirileceğini söylemek muhtemel fiyat listesini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, halihazırda kamunun ücretsiz olarak işlettiği İstanbul 2. Çevre Yolu'nun (O-2) özelleştirilme yolunda olduğunu söyledi. Yavuzyılmaz’a göre, yakın gelecekte bu güzergahı kullanan İstanbullular için ücretsiz ulaşım dönemi sona erebilir.

Yavuzyılmaz’a göre, yakın gelecekte bu güzergahı kullanan İstanbullular için ücretsiz ulaşım dönemi bitebilir.

Deniz Yavuzyılmaz’ın CİMER ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) verilerine dayanarak yaptığı açıklamaya göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü de kapsayan 38 kilometrelik İstanbul 2. Çevre Yolu'nun 25 yıllığına özelleştirilmesi planlanıyor.

Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli otoyollardaki fiyatlandırmalar baz alınarak yapılan hesaplamalarda, vatandaşın cebinden çıkacak rakamlar dudak uçuklatıyor.

Tahmini ücret tarifesi şöyle:

Özelleştirme gerçekleşirse, bağlantı yolları dahil bazı noktalar arasındaki muhtemel geçiş ücretleri şu şekilde olacak.

Metris - Hasdal: 31 TL
Kavacık - Şile Ayrımı: 26 TL
Hasdal - Levent: 17 TL
Mahmutbey Doğu - Metris: 12 TL
Mahmutbey Batı - Doğu / Levent - FSM: 9 TL

Yavuzyılmaz, özelleştirmeden sonraki ücret tarifesini paylaştı.

CHP’li Yavuzyılmaz paylaşımında "Genel seçimler öncesinde önden toplu para tahsil etmeyi hedefliyorlar" dedi.

