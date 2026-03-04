CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, akaryakıt fiyatları ve vergi oranlarına ilişkin açıklama yaptı. Yavuzyılmaz, 1 litre benzinin pompa fiyatı içerisindeki vergi yükünün yüzde 42’yi aştığını belirtti.

Yavuzyılmaz, 4 Mart 2026 itibarıyla benzinin litre fiyatının 58,42 TL olduğunu ifade ederek fiyatın oluşumuna ilişkin kalemleri paylaştı.

Buna göre benzinin pompa fiyatı şu kalemlerden oluşuyor:

-Rafineri satış fiyatı: 25,38 TL

-EPDK gelir payı: 0,05 TL

-ÖTV: 14,82 TL

-KDV: 10,07 TL

-Dağıtıcı, bayi ve nakliye brüt kârı: 8,10 TL

Yavuzyılmaz, bu hesaplamaya göre benzinin pompa fiyatındaki oranların şu şekilde olduğunu belirtti:

-%43,44 rafineri satış fiyatı

-%25,38 ÖTV

-%17,24 KDV

-%13,86 dağıtıcı, bayi ve nakliye kârı

-%0,08 EPDK gelir payı

CHP’li Yavuzyılmaz, toplam vergi oranının %42,62 seviyesine ulaştığını vurgulayarak, “Vatandaştan bu kadar yüksek oranda vergi almak vatandaşı haraca bağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz ayrıca, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların akaryakıt fiyatlarına etkisini azaltmak için “eşel mobil sistemi”nin yeniden uygulanması gerektiğini söyledi.

CHP’li Yavuzyılmaz, 16 Ocak 2026’da Meclis’e sunduğu kanun teklifinde, ÖTV oranının ayarlanması yoluyla pompa fiyatlarının sabitlenmesini sağlayacak eşel mobil sistemine geçilmesini önerdiklerini belirtti.