'AKP BU PARAYI KİME FATURA EDECEK?'

Yavuzyılmaz'ın beğeni ve yorum yağan paylaşımı şöyle:

"AKP’nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler-47

Rusya’nın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İşi’nde; işletme süresince elde edeceği net kâr 180 Milyar 70 Milyon Dolar.

Güncel kurla 7 Trilyon 777 Milyar Lira!

Peki AKP, Rusya’ya peşkeş çektiği bu parayı kime fatura edecek?

Emekliye, işçiye, memura, çiftçiye… Tüm vatandaşlara…

Bunun adı kendi vatandaşlarını soymak, yabancı bir ülkenin çıkarına hizmet etmektir!"