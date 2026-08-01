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Kaynak: Haber Merkezi

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in AK Parti’ye geçmesi siyaset gündemine bomba gibi düşerken, asıl tepki CHP içinden geldi.

7 yıl önce bölgede yoğun siyasi çalışmalar yürüten CHP’li Çetin Çapan, Çerkez'in istifası sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yerel seçimler öncesinde Özgür Özel’in kendisine ön seçim için "şeref ve namus sözü" verdiğini ancak tutmadığını belirten Çapan, "Kara defterleri açtırdınız, artık konuşma sırası bende" çıkışını yaptı.

Çapan, Çekmeköy belediye başkanı konusunda dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i uyardığını belirtti.

'HAKLI ÇIKTIM AMA SEVİNMİYORUM'

Sosyal medya hesabı üzerinden Özel ve İmamoğlu’nu etiketleyerek bir açıklama yayımlayan Çapan, güncel siyasi krizin, aday belirleme sürecindeki yanlış adımların bir sonucu olduğunu savundu.

Açıklamasına, "Ah Özgür Özel, Ah… vah Ekrem İmamoğlu bu tablo sizin eseriniz" diyerek başlayan Çapan, Başkan Çerkez'in AK Parti'ye geçişiyle ilgili "Haklı çıktım ama inanın sevinmiyorum" ifadelerini kullandı.

Çapan, Özgür Özel ile seçimler öncesi yüz yüze görüştüğünü ve Çekmeköy için ön seçim talep ettiğini belirtti. Çapan, bu görüşmede Özgür Özel tarafından kendisine şeref ve namus sözü verdiğini vurguladı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN 'EKREM İMAMOĞLU' CEVABI

Sürecin ilerleyen aşamalarında verilen sözün tutulmadığını Özel'e hatırlattığında aldığı yanıtın "Ekrem İmamoğlu..." olduğunu belirten Çapan, bu durum karşısında Genel Başkan Özel'e yönelik "Sen kongreyi kazanmışsın ama henüz genel başkan olamamışsın" sözlerini sarf ettiğini belirtti.

'DEĞİŞİME OY VERMEYENLERİ KÖR BALTAYLA KESTİLER'

Çapan, bugün yaşanan AK Parti'ye geçişlerin krizinin, o gün yapılan yanlışların kaçınılmaz bir sonucu olduğunu savundu. Çapan, "Değişime oy vermeyenleri kör baltayla kestiler. Ah Özgür Özel ah..." ifadelerini kullandı.

X hesabından paylaşımda bulunan Çapan, paylaştığı videoda olayı detaylarıyla kamuoyuna aktardı. Çapan, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı;