Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Sincan Cezaevi'nde TEMA gönüllüleri, Emel Memiş, gazeteci Yıldız Tar, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar ve Halkevleri üyeleriyle görüştüğünü aktaran Çakırözer, cezaevindeki koşullara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çakırözer, TEMA gönüllülerinin "Tek suçumuz doğayı ve çevreyi sevmek, korumak" ifadelerini kullandığını aktarırken, 6 kişilik koğuşlarda 12 kişinin kaldığını, bazı tutukluların aynı yatağı paylaşmak zorunda olduğunu ve kronik rahatsızlığı bulunan 65 yaş üstü kişilerin ilaç kullandığını belirtti.

Tutuklamaların gerekçesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Çakırözer, avukatların kendisine, "1 Mayıs'ta, Gezi'de, madenci dayanışmasında ve öğretmen eylemlerinde görüntülenen kişilerin 'potansiyel protestocu' olarak değerlendirilip NATO Zirvesi öncesinde tutuklandığını" aktardığını ifade etti.

Yaşananlara tepki gösteren Çakırözer, söz konusu tutuklamaları "hukuksuzluk" olarak nitelendirerek, cezaevinde geçirilen her saatin hak ihlali olduğunu savundu. CHP'li milletvekili, tutuklu bulunan kişilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.