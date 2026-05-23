CHP'li büyükşehir belediye başkanları CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantı sonrası ortak açıklama yapıldı.

Açıklama şöyle:

Cumhuriyeti kuran Partimiz, ülkemizin demokrasi tarihinde bugüne kadar yaşanmış

zor süreçlerden başarıyla çıkmıştır. Partimiz, bugün içinde bulunduğumuz süreçten de birlik ve beraberlik içerisinde güçlenerek çıkacaktır.

“Mutlak Butlan” kararının asıl amacının, Cumhuriyet Halk Partimizi bölmek,

parçalamak ve milletimizin iktidar değişimi umudunu zayıflatmak olduğunun

farkındayız. Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları olarak; partimizin seçilmiş

Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in ve parti yönetimimizin yanındayız.

Gelinen aşamada; Partimizin selameti ve geleceği açısından, olağanüstü kurultayımızın en geç 45 gün içinde toplanması gerektiği görüşümüzü kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımızla…